דרמה ביעד הפופולרי: מערכת מזג אוויר סוערת ואלימה מכה היום ביוון, עם גשמים עזים, סופות רעמים, ברד ורוחות סערה בים האגאי • הרשויות מזהירות מפני הצפות קשות ושיבושים בתחבורה • הפרטים וההנחיות לתיירים (בעולם)
אנחת רווחה בקרב הנוסעים הישראלים לאחר שבית המשפט ביוון דחה את בקשת פקחי התעופה ביוון להצטרף לשביתה הרחבה במדינה מחר (ערב יום כיפור), וכ-70 טיסות של ישראלים ייצאו כמתוכנן | עם זאת, בתחבורה הציבורית ביוון השביתה ככל הנראה תצא לפועל | כל הפרטים (תעופה)
נא לא להתעצבן: ""חשוב שהציבור ישמע אותי ולכן חשוב שאעלה למטוס ואגיע לארץ", כך תירץ האלוף במיל' עמוס ידלין את חזרתו לארץ במטוס צבאי, בזמן שלמעלה ממאה אלף ישראלים, חלקם חיילים שחשובים למאמץ המלחמתי, עדיין תקועים בחו"ל (חדשות)
שריפת ענק מתקרבת לבירה היוונית בעוד הרשויות מפנות עיירות ובתי חולים | לפי הדיווחים, השריפה ממשיכה להתפשט ללא שליטה בחסות הרוחות החזקות ומתקרבת לבירה | מאות כבאים ועשרות מטוסים נשלחו להתמודד עם בעירת הענק (בעולם)