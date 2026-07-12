הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה נגד איש העסקים חיים ליב קפלן בחשד להונאת משקיעים חרדים בהיקף של מעל 200 מיליון ש"ח. המיזם המבטיח לכריית זהב באתיופיה התגלה כפירמידה משומנת, תוך התעלמות מוחלטת מהוראות הרשות לעצור את הגיוס (בארץ)
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בפרשיית ההשקעות במכרות הזהב | אברכים רבים מישכנו את דירתם היחידה | תמיכת ועידוד של רבנים שלא תמיד הבינו את הסיכון | הפעילות של הפורום להגנת הצרכן החרדי והמעבר לשלב הגלוי של החקירה | סימי ספולטר בראיון מקיף על הסיפור ההזוי הזה | החברה דוחה את ההאשמות. לדבריהם: התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות (דבר ראשון)
עצים המור באתיופיה, העצים שמפיקים את אחד מחומרי הגלם היוקרתיים בעולם הבישום, נמצאים תחת איום מתמשך בשל שנות בצורת ושיטפונות קטלניים | החוקרים מזהירים: אם לא יינקטו צעדים לשיקום ולמסחר הוגן, גם עצי המור הבוגרים עלולים להיעלם - יחד עם פרנסתם של אלפי משפחות במזרח אתיופיה (בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נפגש עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, בארמון הנשיאות באדיס אבבה | הנשיא התקבל בטקס ממלכתי שנערך על ידי משמר הכבוד בארמון הנשיאות, במהלכו נוגנו המנוני שתי המדינות | תיעוד (מדיני)
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
היום באולפן: אביר קארה עם סיפורים מקוממים על בעלי עסקים קטנים שקיבלו תביעות עתק על טעויות קטנות | בעל חנות פיצוחים נתבע ב-15 מיליון ש"ח | משה מנס מבהיר את דבריו על ההשקעה אצל אותו צדיק ירא שמים | המצור הצפוי על ירושלים עקב מחאת הגיוס | וכינוס ה"מועצת" הגורלי במושב אורה (דבר ראשון)
ר' צבי טסלר מ'המוקד הציבורי' מעדכן על רבע מיליארד שקלים שבבדיקה כרגע בבתי הדין | הגרמ"ה הירש במשא דרמטי על סוד קיומה של המדינה • אפקט מדורו: האם טהרן היא הבאה בתור? • וגם: ישראל שפירא יוצא להגנת התנא המושמץ מטבריה וטובל במעיין נסתר • האם כדאי להשקיע באפליקציות? (דבר ראשון)
הגזירות שמתכננים לנו במפלגת המילואימניקים והאם צריך לחשוב ברצינות על בריחה מהארץ |מגיפת החצבת ממשיכה לגבות קורבנות - מייסד ויו"ר ארגון מזור הרב שמעון רגוביי בריאיון מיוחד | מי מקפץ על גגות של מכוניות משטרה והיכן המשטרה מוצאת אותו | הנסיך שגרם למעצר עשרות עבריינים | היכן עדיף להשקיע במכרות או בחוות דגים (דבר ראשון)
ימים אחדים לאחר התפרצות הר הגעש הרדום בצפון מזרח אתיופיה, התפרצות היסטורית שגרמה לשיבושי טיסות נרחבים, פורסם ברשתות החברתיות תיעוד מדהים של רגעי ההתפרצות - כפי שתועדו מתוך המטוס שטס מעל ההר | צפו בתיעוד (תעופה)
כ-200 אנשי עסקים משתי המדינות השתתפו באירוע באדיס אבבה – שיאו של ביקור משלחת עסקית ישראלית שנועדה לחזק את הקשרים הכלכליים עם אתיופיה, הפועלת לקידום חדשנות ותשתיות בשוק מתפתח של 120 מיליון תושבים (מדיני)
השבוע הוכנס ספר תורה לבית הכנסת - אמ"ן בטרמינל באדיס אבבה - אתיופיה | ספר התורה נכתב לזכרו של מייסד בית הכנסת ה"ה משה אינדיג ז"ל שיסד את בית הכנסת על שם רעייתו נאוה אינדיג ז"ל והילד עידו בן דור ז"ל | צפו בתיעוד (חרדים)