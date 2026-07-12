כיכר השבת

עוד כתבות על אתיופיה:

פירמידה משומנת

||
9

עשרות אברכים ליטאיים

||
14

על רקע משבר הדלק

||
5

אלפי משפחות בסכנה

|

"הערכה עמוקה לקהילות האתיופיות"

||
7

ההשקעה שטלטלה את המגזר

||
18

דבר ראשון - התוכנית המלאה

||
1

'דבר ראשון' | התוכנית המלאה

||
5

דבר ראשון | התוכנית המלאה

||
5

מה רבו מעשיך ה'

||
1

מהארץ עד השמים

|

בראשות שר החוץ

|

אירוע מרגש

||
1

הצילו את חייה של ילדה בת 3

||
19

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר