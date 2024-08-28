סיקור מיוחד: עונת הרישום של בחורי ישיבה יוצאי אתיופיה | היועמ"שית ממשיכה להתעקש - אבל גם בן צור | הקולולם שפתח את הקעמפ בישיבה הליטאית במתחם הישיבה בפ"ת | נפטרה בפתאומיות: אשת ראש הישיבה הגר"ח מן ההר ע"ה | ממ"ח ביידיש: התפתחות מפתיעה בהר יונה (מעייריב)
לפני שלושה חודשים נהגת כבת 80, דרסה את הנער רפאל אדנה בן הארבע בנתניה, היא נמלטה מהמקום וכעבור זמן נתפסה. הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע - על הפקרות, בעקבות כך, יצאו עשרות מבני העדה האתיופית להפגנה (חדשות בארץ)
על פי דו"ח מבקר המדינה, בשנת 2018 חל שיפור במידת האמון של יוצאי אתיופיה במשטרה יחסית לשנה הקודמת, אולם בשנת 2019 חלה ירידה חדה במידת האמון ושביעות הרצון של יוצאי אתיופיה מהמשטרה • המשבר החריף בשנת 2015 בעקבות פרסום סרטון ובו נראים שני שוטרים מכים חייל במדים יוצא העדה האתיופית (חדשות)