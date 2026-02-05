בתוכנית "דבר ראשון" התלהטו הרוחות בין משה מנס לשוקי סלומון סביב שלל נושאים | למה שוקי חושב שזה הגיוני לבנות סוכה ב2 בלילה |האם הסוכות הרסו את בני ברק? | הפשקווילים שחושבים שאיראן זה כאן | הרב נתנאל שרון מחשב מסלול מחדש על חודש תשרי | הרב אסף רצון בפנינה מדהימה מתוך הדף היומי (דבר ראשון)
בטיש ט"ו בשבט בחצר הקודש קומרנא בשכונת ארזי הבירה בירושלים, הגישו יחד עם הפירות את האתרוג המהודר עליו בירך האדמו"ר בחג הסוכות האחרון, אשר נשמר בשלמותו במשך חודשים ארוכים עד שהפך למרקחת מיוחדת לכבוד חג האילנות, האדמו"ר חתך ממנה באמצעות סכין וחילק שיריים לקהל החסידים (חסידים)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
ערב סוכות עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס: איך בניית הסוכה עצמה מתקנת, למה הידור בארבעת המינים מחנך לדורות, ואיך כיסא לאושפיזין ונר קטן פותחים שערי חסד עד הושענא רבה | סגולת הרימונים שהופכים לליקר ולסגולה לרפואה | וגם: איך מתכוננים כבר מעכשיו, מהיום הראשון של חג הסוכות, לחג החנוכה? (סוכות)
בערב חג הסוכות נצפה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בודק אתרוג מרוקאי נדיר בגודלו מבית באדוש שקיבל מיו"ר המועצה הדתית מעלה אדומים הרב מימון בן ישי • במהלך בדיקת האתרוג העלה הראשל"צ זכרונות הוד מימי קדם, עת זכה לקבל אתרוג שזכה מההבא סאלי זיע"א לפי לידת בנו (חרדים)
"ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים": תיעוד מרגש של חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' בבני ברק בבחירת אתרוג נאה לברכה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה | חדי עין יבחינו, כי הרב בוחר אתרוגים ללא גידול של "פיטם", כמנהגן של קהילות רבות בישראל (חרדים)
למה לולב אחד מזנק ל-300 ש"ח בעוד אחרים עולים גרושים? מהי תיומת? איך בוחרים אתרוג ומהו הזן החדש 'חזון איש - מרוקאי'? ולמה ההדס של רש"י - מעלה את המחיר? | במשדר חגיגי ומיוחד לכבוד חג הסוכות בהנחיית יוסי עבדו, רבנים ומגדלי ארבעת המינים חושפים את הסודות מאחורי הקלעים ומגלים את כל הטיפים בדרך לקנייה מהודרת של הלולב, האתרוג וההדסים • צפו (חג הסוכות)
שעות אחדות לפני פרוס החג, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך קיבל לידיו את אתרוגו המהודר לקראת החג, הגר"מ השתעשע זמן ניכר בדבר הלכה בעומקה של המצווה הק', בהמשך קיבל הפוסק את ה'קוישלע המלכותי' מעשה ידי אומן לצורך איגוד ארבעת המינים יחדיו (חרדים)
ברקע אישור ראש הממשלה לתקיפה באיראן - פיגוע ירי קשה במרכז הארץ | ההתבטאות של חבר המועצת על תלמיד הישיבה שחלה במחלה | בציונות הדתית קוראים לתמוך בגר"מ הלוי | אתרוג מרוקאי וילקוט יוסף - חילופי המתנות בפגישת ראש המועצה הדתית החדש | הפגישה החשאית של ר"ע ירושלים עם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (מעייריב)
תיעוד ערב חג סוכות מרהיב מעיר התורה והחסידות בני ברק | הצלם אלעזר פיינשטיין משתף מעדשת מצלמתו תיעודים מרהיבים מעיר התורה השוקקת חיים בימים אלו, וגם, תיעוד מרהיב מערב יום כיפור בין לולי התרנגולים בעיר, וגם תיעד את הנוהגים לחומרה לערוך מנהג ה'כפרות' עם דגים חיים... | צפו בגלריה המרהיבה (חרדים)
אתרוג שנקלף מתי אין דינו כחסר | ניטל הפיטם האם תמיד האתרוג נפסל | נקודה שחורה פוסלת מרחוק או מקרוב | ובאיזה אתרוגים יש חשש של הרכבה | נחלק הלולב במשהו מה הדין וכיצד נזהה לולב היבש | | הלכה ואקטואליה "מבית מדרשו של הרב וואזנר" | 'כיכר השבת' עם כל ההלכות הנחוצות (יהדות)
תיעוד מרהיב ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | על שולחן ראש ישיבה הונחו ג' המינים מתוך ארבעת המינים לחג הסוכות, וראש הישיבה בחר לעצמו סט מהודר, וזאת לאחר שבדק מקרוב אחר אתרוג נאה, הדסים מהודרים, ולולב לברכה עבור החג (חרדים)
שעה של קורת רוח היתה בביתו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו עת בחר לו אתרוגים לברכה לקראת חג הסוכות | ראש הישיבה בדק מקרוב אחר עשרות אתרוגים שהונחו על שולחנו, ולבסוף בחר באתרוג נאה לברכה לזמן שמחתנו | צפו בתיעוד (חרדים)
על שולחנו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן הונחו בזה אחר זה אתרוגים מהודרים למצווה | הרב בדק זמן רב ובחר לו אתרוג נאה לברכה לקראת חג הסוכות הבא לקראתנו לשלום | בין לבין הגה הרב יגאל כהן בתורה בחדר הספרים שבמעונו בבני ברק (חרדים)
יו"ר ש"ס אריה דרעי הציג בישיבת הסיעה אתרוג מפויח שהוצא מתוך התופת הנוראה שהתרחשה בקיבוץ בארי |למשפחות החטופים שהתארחו בישיבת הסיעה, עמר דרעי: ״אני יכול להבטיח לכם בשם כולם - עושים הכל כדי להשיב את החטופים״ • צפו בתיעוד (חרדים)