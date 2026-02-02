בימים אלו, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים. כמיטב המסורת והמנהג הוותיק לחבב את המצווה עוד בטרם ימי הדין, כבר במהלך השבוע האחרון החל הליך בחירת האתרוגים בקפידה | הצלם שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל, כשהם בוחנים מקרוב את האתרוגים המרוקאים של 'באדוש אתרוגי מרוקו', תוך בדיקה מדוקדקת של שלמות הפיטם, העוקץ והצורה הכללית (חרדים)
האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי בני ברק, ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט בקרב קהל חסידיו | רגע מיוחד נרשם בעת הברכה על הפירות, כאשר כמנהג בעלי הסגולה בירך האדמו"ר תחילה על מרקחת אתרוגים מיוחדת, שנרקחה מאתרוגי הברכה עליהם בירכו הוא ובניו בימי חג הסוכות האחרון | לאחר מכן המשיך האדמו"ר בברכה על שאר פירות האילן וחילק 'שיריים' מלא חופניים לכל קהל החסידים במאור פנים (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הידוע בחיבתו היתירה למצוות ד' מינים, נוהג להדר בה במהלך חג הסוכות באופן יוצא דופן. מדי חג, משתמש ראש הישיבה בכמה וכמה אתרוגים מהודרים, אותם הוא מניח בכבוד מיוחד על שולחן ייעודי לפניו, בבחינת "זה קלי ואנוהו". לצד ראש הישיבה, מתפלל במניין המיוחד גם חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן (חרדים)
שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)
לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, יצא הצלם ארי קופרשטוק לתעד רגעים נדירים מהיישוב עמנואל - המרכז החרדי בשומרון וחזר עם גלריה מרהיבה בו לכד את הרגעים העליזים שבהם הילדים מקפצים בתוך לולים ועל גבי משאיות, כשהם מרימים בשמחה את התרנגולים לקראת מנהג הכפרות | בהמשך תיעד את תושבי המקום כשהם מקיימים את מנהג הכפרות, ולאחר מכן, בדיקת ארבעת המינים, כהכנה לקראת חג הסוכות (חרדים)
כבר בימים אלו, ימים ספורים לפני ראש השנה, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים, כנהוג בקרב חסידים ואנשי מעשה מדורות עברו לבחור אתרוג נאה עוד לפני ראש השנה, מתוך 'חביבות המצווה' | שוקי לרר, מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל שכבר עסקו בשבוע האחרון בבדיקת האתרוגים המרוקאים של באדוש - זן 'חזון איש', כשהם בוחנים בקפידה את הפיטם, העוקץ והצורה הכללית | צפו בתיעוד (חרדים)
מחר בבוקר, יום טוב ראשון של חג הסוכות, נקיים כולנו בשמחה ובהידור את המצווה החביבה - נטילת ארבעת המינים | "כיכר השבת" בסקירה מקיפה על האתרוג - מדוע ישנם זנים רבים של אתרוגים? האם
עלינו לתור דווקא אחר אתרוג 'בנש"ק' או שכל אתרוג ראוי לברכה? המחסור החמור באתרוגים
במרכז אירופה לצד שפע האתרוגים בארץ
ישראל |
וגם: מתי
החלו להרכיב אילנות אלו באלו וההשפעה
ההלכתית על האתרוגים (יהדות)
חסידי זוטשקא שהו ביום כיפור בצל רבם האדמו"ר, בערב החג זכו לעבור מול האדמו"ר לקבל מיני מזונות כנהוג, ובהמשך בדק האדמו"ר את ההדסים והאתרוגים לקראת חג הסוכות | בצאת היום ערך הרבי טיש מרומם ונעלה, בטיש השתתף האדמו"ר מגורליץ שאף נשא דברים נעימים בנוכחות האדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין המתגורר בירושלים, הטריח עצמו ונסע בגפו ל'כפר חב"ד' לבדוק ולבחור מקרוב אחר אתרוג מהודר לקראת החג, ככתוב 'פי עץ הדר' | האדמו"ר ישב במשך שעה ארוכה בחדר ליד שדה האתרוגים, ובחר לו כמה אתרוגים לברכה (חסידים)
ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי נצפה בחביבות המצווה בוחר אתרוגיו לברכה לקראת חג הסוכות | על שולחנו של ראש הישיבה הונחו עשרות אתרוגים, וראש הישיבה בחר משם אתרוגיו לברכה מתוך נהורה של שמחה על פניו בחביבות של מצווה (חרדים)
האיום האיראני וההודעה החריגה בחסידות גור | כינוס הגבאים ונציגי פיקוד העורף בנוף הגליל | ראש הישיבה פרץ בבכי לפני ה'סליחות' | האזעקה הופעלה - אך ראש הישיבה היה שקוע בבחירת אתרוגים לסוכות | החיזוק המיוחד של המקובל הכהן (מעייריב)
האתרוג נמצא בסיכון עקב עליית
הטמפרטורות העולמית כחלק ממשבר האקלים, וייתכן שקרב היום שבו לא נוכל יותר לגדל
בישראל אתרוגים • ריאיון מרתק עם המומחים בתחום שמסבירים על התהליך • ולקחתם לכם,
בתקווה שיתאפשר (מגזין כיכר)
החום הכבד ששרר בקיץ האחרון בישראל ובמרוקו השפיעו לרעה על גידול האתרוגים
| וזה עוד לפני רעידת האדמה שקטעה את שרשרת האספקה ממרוקו לישראל | בנוסף: הגשם
שירד בצפון, לצד עקירת אלפי עצים באזור צפת, גרמו למחסור בהדסים (חרדים)