חלוקת מצות, סיוע למשפחות נזקקות ועוד תוך שהמוסדות פועלים כרגיל: כך נערכים בקהילה היהודית באזרבייג'ן לחג הממשמש ובא | הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי למרות המתיחות האזורית, הקהילה היהודית באזרבייג'ן נכנסת לפסח בתחושת ביטחון יחסית. השנה, הוא מוסיף, כמעט שלא מגיעים תיירים ישראלים (חדשות, העולם היהודי)
״עצם קיומה של ועידה רבנית מעורר זעם עצום באיראן; עבור משמרות המהפכה האיראניים זו מטרה מפתה וסמלית, כמעט בלתי אפשרי לאבטח כל כך הרבה אנשים״, כך מסביר גורם ביטחוני ל'כיכר השבת', על הסיבה לביטול של ועידת הרבנים שהייתה אמורה להתקיים בשבוע הבא באזרבייג'ן הסמוכה לאיראן (חדשות)
בתחילת השבוע דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לביקור באזרבייג'ן ביום חמישי הבא, שם ייפגש עם הנשיא אילהם אלייב | המדינה המוסלמית - שיעית חולקת גבול של כ-800 ק"מ עם איראן, ואף יחסים מדיניים חמים, ובמקביל מחזיקה קשרים הדוקים עם מדינת ישראל | יצאנו לבדוק את הסוד של המדינה האירו-אסייתית שמתחזקת קשרים הדוקים עם המדינות הכי ניציות במזרח התיכון | פרופיל מקיף (מגזין, בעולם)
בקהילה היהודית באזרבייג'ן ציינו את יום השואה הבינלאומי בכנסי חיזוק עם תפילות | רב הקהילה הרב איסייב העביר מסר ואמר: ״ערנות מתמדת מול תופעות אנטישמיות כדי למנוע הישנות של טרגדיות דומות - עלינו לעמוד איתנים נגד כל ניסיון להשתמש בסמלי השואה ככלי להפצת עלילות דם חדשות״ (העולם היהודי)
מנהיגי
אחד הארגונים היהודים הגדולים בארה"ב - איפא"ק, התייצבו השבוע בבאקו לפגישה
היסטורית עם הנשיא אלייב, בה הודו לו על התמיכה רבת השנים בישראל . ממשלו החדש של
טראמפ, צפוי לתת לאזרבייג'ן
הכרה משמעותית הרבה יותר מבעבר בשל היחסים החמים עם העם היהודי והתמיכה הבלתי
מסוייגת בישראל (חדשות)
עדיין לא ברור מה עלה בגורלו של הנשיא האיראני, שהמסוק בו נסע בחזרה מאזרבייג'ן לאיראן, אבד עמו הקשר, אך רבנים באזרבייג'ן פנו כבר בסוף השבוע שעבר לישראל, ותהו מדוע הוציאה המדינה אזהרת מסע למדינה ידידותית כמו אזרבייג'ן? | כל הפרטים (חדשות)
בזמן ביקור הנשיא הרצוג בבירת אזרבייג'ן, נערך מפגש
מיוחד עם הקהילה היהודית | רב הקהילה היהודית הגיאורגית ספרדית הרב זמיר איסייב הודה
לנשיא אלייב על מימוש מתנת יום ההולדת - שדרוג בית הספר, הנשיא התחייב להקים מרכז יהודי (חדשות בעולם)
חברות הכנסת אורית זוארץ (קדימה) ופאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) ערכו ביקור מיוחד במוסדות הקהילה היהודית בבאקו, אזרבייג'ן וסיירו בבית הספר 'אור אבנר חב"ד'. הח"כיות התקבלו על ידי שלוחי חב"ד במדינה הרב שניאור סגל והרב מתי לואיס. קרית החינוך בסיועו של נשיא המדינה מר אלהם אלייב
שבועון אמריקני פופולרי, בעל מקורות מיהמנים בבית הלבן, מדווח כי ארה"ב מודאגת משיתוף הפעולה הגובר בין ירושלים לבאקו - אזרבייג'ן . הסיבה: חשש שישראל תשתמש בשטחה של אזרבייג'ן למתקפה נגד הכורים באירן. ואיזה מדינה מודאגת אף היא מהקשר החם? טורקיה, הידידה לשעבר (בעולם)