במסגרת התוכנית "מאפילה לאורה", אירח משה מנס את מנחם קלמנזון לשיחה מטלטלת על היממה ההיא בשמחת תורה, בבארי | האח אלחנן הי"ד שעזב הכל ורץ אל תוך האש, הניסים הקטנים בתוך החושך הגדול, והרגע המצמרר שבו דלתות הממ"ד נפתחו רק כשנשמעה הקריאה היהודית "שמע ישראל" | וגם, חשיפה אישית מרגשת של המראיין • צפו בריאיון המלא (מאפילה לאורה)
דרור אור הי"ד, החלל האחרון מקיבוץ בארי שגופתו הושבה מעזה, הובא למנוחות לצד רעייתו יונת שנרצחה ב-7 לאוקטובר | משפחתו ספדה לו בטקס מרגש בקיבוץ: "דרורי שלנו כאן. לא כפי שפיללנו, אבל לנו טיפ-טיפה יורד המתח. אנחנו כואבים, עצובים מאוד-מאוד ונורא-נורא מתגעגעים" (בארץ)
חמאס העביר העביר אמש ארון של חלל חטוף אחד בלבד באמצעות הצלב האדום | עם הגעת הארונו לתל אביב החל תהליך זיהוי במכון המשפטי | צה"ל דורש השבה מיידית של החללים הנותרים: רן גואילי, דרור אור וסונטיסק רינטאלק | בישראל רואים בהתנהלות חמאס הפרה של ההסכם (בארץ)
נציגי צה"ל הודיעו למשפחה על השלמת הליך הזיהוי • גודארד ז"ל, בן 73 במותו, נרצח על ידי גא"פ וגופתו נחטפה לעזה • אשתו, איילת, נרצחה גם כן במתקפה על ביתם. הם הותירו ארבעה ילדים ושבעה נכדים • צה"ל דורש מחמאס לעמוד בהסכם ולהשיב את כל החללים (בארץ)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)
בפעם השנייה מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', נשיא המדינה ונשיא גרמניה ביקרו בקיבוץ בארי | הרצוג: "אנחנו יודעים שאנחנו בונים חיים- של רוח ומעש, ומי שבונה אותם זה הקיבוץ" | נשיא גרמניה: "מה שראינו אז לא ימחק מזיכרוננו לעולם" (מדיני)
שנה וחודשיים לאחר מתקפת הפתע הנוראית על יישובי הדרום, חיים ילין - ראש מועצת אשכול לשעבר, מתארח לריאיון כאוב באולפן 'כיכר' וחוזר לבוקר ההוא כשמחבלי חמאס השתלטו על הקיבוץ שלו, בארי, רצחו למעלה ממאה תושבים וחטפו רבים אחרים | הרגע שהבין את היקף המתקפה, שעות האימה בממ"ד, הדקות הראשונות כשיצא מביתו וראה את בארי שרופה, התיקון שמבקש להוביל והטיפול שעובר • צפו בריאיון המלא (חדשות)
בסיירת מטכ"ל זועמים על כך שצה"ל לא הציג בפניהם את התחקיר המלא המציג אותם באור שלילי למדי | בסיירת שלדג המצב לא יותר טוב - שם הזעם הוא על הפכית גיבורי ה-7 באוקטובר לרשלניים: "זה לא תחקיר זה כתב הגנה לכיתת הכוננות וברק חירם" (צבא וביטחון)
תא"ל דניאל הגרי מסר הצהרה לתקשורת לאחר פרסום התחקיר הקשה והנוקב על ההתרחשויות בבארי ביום הטבח הנורא בו מאות מחבלים טבחו ללא הפרעה את תושבי היישוב וחטפו עשרות מהם לעזה | צה"ל נכשל בתפקידו הבסיסי להגן על אזרחי ישראל" | "בהמשך יהיה תחקיר מלא של חיל האוויר והוא יוצג לציבור" (חדשות)