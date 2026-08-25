בי"ג באלול, חל יום ההילולה של הבן איש חי - 117 שנה בדיוק מאז הסתלקותו | ישראל שפירא עם הסיפור המסתורי סביב קבר הבן איש חי בהר הזיתים: מסורת סודית שנשמרה עשרות שנים, חלום ושתי גרסאות סותרות על גורל הקבר בבגדד (היסטוריה)
לפני שמונה שנים, כשעדיין לא ניתן היה לטוס לדובאי בדרכון ישראלי, בני וקסלר החל להשתמש באזרחות הזרה שלו לטיולים במקומות אסורים | הוא טייל בקטאר, כווית, סעודיה ובחריין, ורבים הזהירו אותו שהוא מסכן את חייו. אבל בני המשיך - לעיראק, מלזיה, אינדונזיה, ואפילו אפגניסטן תחת שלטון הטאליבאן | בשנה האחרונה הוא ביקר בלבנון ובסוריה, וסיים את מסעותיו ב-120 מדינות ברחבי כל היבשות | ריאיון ותמונות (תיירות בעולם)
לרגל
יום פטירתו של רבי עבדאללה סומך זצ"ל,
שחל בתאריך
י"ח
אלול – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של ענק יהדות ספרד שהעמיד תלמידים הרבה
בדמותם של הבן איש חי וכף החיים |
על השפעתו על העמים
הסובבים ופרשת קבורתו הסבוכה |
"גדולים מעשי חייא"
(יהדות ואקטואליה)
לרגל
יום ההילולא של רבי יעקב חיים סופר זצ"ל
בעל כף החיים – שחל בתאריך ט’ סיון –
כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו המופלאה
של רב ופוסק, תלמידו של מרן הבן איש חי,
שידו רב לו בחיבור
ספרים המאירים עיניים ומשמחים לב |כִּי
חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם (יהדות
ואקטואליה)
ב-13 בפברואר 1258, שלושה ימים אחרי הכניעה הרשמית, החל אחד מסיפורי החורבן הגדולים בהיסטוריה | המונגולים, שנכנסו לבגדד, פתחו במסע שיטתי של הרס וביזה שכמותו לא נראה מעולם. מאות אלפי תושבים, כמעט כל אוכלוסיית העיר, הוצאו להורג (היסטוריה)
האיר
פני כל המזרח | ארי בבל שהעמיד תורה על תילה שכל רז לא אניס ליה | פוסק דרשן דיין
ומשורר איש חי רב פעלים | לא פסק פומיה
מגירסא | אהבת תורה ואהבת ארץ ישראל | חכימא דיהודיא שהשיב
על רבבות שאלות בכל מקצועת התורה | עשות
ספרים אין קץ -ספריו מאירים לארץ בכל התורה כולה | וְיוֹסֵף
הוּא הַשַּׁלִּיט (יהדות)
פורעים עיראקים נכנסו לתוך השגרירות השבדית בבגדד שבעיראק והציתו אותה | בסרטונים נראים עשרות בני אדם בתוך ועל גג השגרירות | הצוות הדיפלומטי במקום בטוח, לפי משרד החוץ השבדי | משטרת שבדיה אישרה לאחרונה שריפת קוראן נוספת - מול שגרירות עיראק (בעולם)