בתיעוד שפרסמה רוסיה ביום שישי האחרון וחרך את הרשתות החברתיות, נראה פקיד רוסי בכיר מבוהל למוות כאשר סוכני FSB מודיעים לו על מעצרו בעודו שוהה ברכב עימם | בסרטון נראה ארסן קונובלוב כשהוא מפוחד למוות מההודעה הפתאומית אותה נראה כי הוא לא צפה (חדשות, בעולם)
עם סיום מלחמת העולם השנייה, נאצים במדים עמדו בפני דילמה קיומית: להילחם עד הכדור האחרון או להצטרף לאויב | חייל אס-אס אחד עשה את הבלתי יאומן, ובחר להתחבר ליהודים הנלחמים על מולדתם, תחת זהות בדויה ובסיפור כיסוי מסעיר הוא חדר לצה"ל רק כדי לבגוד בו שוב ושוב (מגזין כיכר)
הרפובליקנית האנטי-ישראלית מרג'ורי טיילור גרין פתחה לאחרונה חזית מסוכנת מול הנשיא טראמפ, שהתדרדרה עוד יותר בסוף השבוע לאחר שכינה אותה "בוגדת" | טיילור גרין אמרה כי היא חוששת לחייה - כך הגיב לה טראמפ אתמול (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ האשים הערב את הנשיא לשעבר ברק אובמה בבגידה, בכך שלטענתו של טראמפ גרר ביקורת נגד בחירתו ו"המציא" טענות על מעורבות רוסית | טראמפ אמר בחדר הסגלגל שאובמה הוא "בוגד" וכי יש להעמידו לדין (חדשות, בעולם)
מורה בדואית המתגוררת בפזורה בנגב, מואשמת בעבירות חמורות של ריגול עבור איראן | בין היתר, צילמה הנאשמת מטוסי חיל האוויר כשהם ממריאים במהלך מבצע 'עם כלביא', זאת במטרה לפגוע בביטחון המדינה ולספק מידע לאיראן (חדשות, צבא וביטחון)
בית הדין של חמאס הודיע הבוקר כי הוא נותן ליאסר אבו שבאב, מנהיג המיליציה ברצועת עזה שעל פי הטענות חומשה בנשק ישראלי, 10 ימים להסגיר את עצמו, בגין שורה של אישומים | בין היתר מואשם אבו שבאב בבגידה, ריגול לטובת גורמים זרים, הקמת חוליה חמושה, מרד מזוין ועוד (חדשות)
הבוקר דווח כי ראש השב״כ תקף אתמול את השרים בדיון הבטחוני אתמול, אחרי שפעמיים השר בן גביר התפרץ לעברו בצעקות והאשמות וכינה אותו ״עבריין״ | ראש השב"כ אמר: "אתמול האשמתם בבגידה, היום מאיימים שתשליכו אותי לכלא, מחר תוציאו אותי להורג, אנחנו בהחלט בכיוון הנכון בדיון על סוריה" (פוליטי)
סגן יו"ר הכנסת ח"כ ניסים ואטורי תקף היום בראיון לתקשורת (שלישי) את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, ואמר כי הוא "לא אתפלא אם הייתה בגידה מצידו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר" | ממפלגת הדמוקרטים נמסר כי תוגש תביעה נגד ואטורי - "כל מי שמפיץ קונספירציות - ייתבע ונמצה איתו את הדין". (חדשות, פוליטי)
מי ששירת שנים רבות בתפקידים רגישים בעזה ורמאללה, מעריך לפי הנתונים שיש בידו, כי חמאס קיבל סיוע מבפנים ואף טוען, כי אין זה פעם ראשונה שגורמים שיתפו פעולה עם חמאס, וזה קרה שוב, כשנתניהו עלה לראשונה לשלטון ומולו היה רב המרצחים ערפאת | צפו בדבריו (צבא וביטחון)
תחקירים מגלים שחלק גדול מהמידע של רוצחי הנוח'בה - מגיע ממידע גלוי שהחיילים מעלים בעצמם | בבדיקה שעשינו מצאנו עד כמה קל ופשוט לאסוף נתונים על הבסיסים הסודיים ביותר של צה"ל | כך באמצעות סרטון אחד נהרגו 40 חיילים | וגם, התוכניות הסודיות ביותר שנחשפו באמצעות הזמנת פיצה וגם שיחה עם מומחה המודיעין שמזהיר מפני החולשות הקיימות בצה"ל (מגזין, צבא)
"המקורות שלי ברזל" | חברת הכנסת גוטליב פרסמה היום ציוץ ברשת החברתית, המבוסס על אתר שככל הנראה ציטט אותה מלפני מספר ימים, לפיו, בעלה של אחת ממנהיגות המחאה שקמה ברסלר, עמד בקשר מול מנהיג חמאס סינוואר | כך הגיבו לטענות במוסד (חדשות)
סוכן סמוי, מרגל, איש מודיעין. כל השמות הללו מכוונים לאנשים שהעבודה שלהם היא בעיקר נסתרת ורוב הזמן מלאה בשקרים ומזימות חתרניות | זהו סיפור על מרגל אמריקאי שבגד במולדת, וכתוצאה ממעשיו, שניים-עשר סוכנים ואנשי קשר של ה-CIA הוצאו להורג על ידי הרוסים | תיבת הדואר הסודית, בדיקות הפוליגרף וסכומי העתק שעברו - "מתחת לשולחן" (בעולם)