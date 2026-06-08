 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על בגידה:

כתב אישום חמור

|

פרשת ריגול ביוון

||
2

תיעוד יוצא דופן

||
4

קצין מרגל

||
21

העסק מתחמם

||
2

הפרשייה החדשה

||
3

נעצרה עד תום ההליכים

||
3

באשמת בגידה וריגול

||
6

בדיון הביטחוני אמש

||
33

בראיון לוחמני

||
1

ניסיון איראני חמישי, תוך חודש

||
10

מתקפת חמאס ב-7.10 | צפו

||
41

מידע גלוי ומסוכן

||
19

הקונספירציה והפארסה

||
91

הבגידה הגדולה בהיסטוריה של אמריקה

||
2

"לא ניתן שידרסו אותנו"

||
48
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר