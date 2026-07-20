תושב הפזורה הבדואית בשנות השלושים לחייו נעצר בערערה בנגב לאחר שנתפס נוהג באוטובוס הסעות מלא בתלמידים. מבדיקת המשטרה עלה כי הנהג פסול לנהיגה, מעולם לא הוציא רישיון המאפשר נהיגה באוטובוס, נסע ללא ביטוח וניסה להתחזות לאדם אחר כדי לחמוק מעונש (חדשות)
צה"ל ושב"כ הודיעו היום על חשיפת חוליית הברחה שפעלה להבריח נשקים לארגוני טרור באמצעות רחפנים בגבול הדרומי | לפי ההודעה, החשודים שייכים לשבט בדואי המתגורר בנגב, כתב אישום הוגש כנגד ארבעת החשודים (חדשות, צבא)
מחזה שאסור להחמיץ: זר שהיה נקלע אמש לאירוע ייחודי במלון 'בית האלה', היה עומד משתומם למראה עיניו, כאשר זה לצד זה רקדו ופיזזו אברכים חסידים עם בדואים, בליווי שלוש תזמורות שונות | מי אלו החסידים, ומי אלו הבדואים? כל הפרטים בכתבה | צפו בתיעוד (מעניין)
הרב זילברשטיין דחה פרסומים כאילו אמר שמוטב לחלל שבת מאשר להתגייס והבהיר כי הדברים לא נאמרו כלל | השר לביטחון לאומי פרסם הנחיות להסדרת הפגנות | מוקמים שני מרכזי סיוע נוספים, ובסה"כ חמישה מרכזים | ירי לעבר עובדי חברת החשמל בערערה גרם לפציעת עובד קל | תחזית ועוד צפו