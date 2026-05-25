מחקר חדש ומדאיג של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת "עלם" חושף: בני הנוער בישראל כבר לא מחפשים רק מידע בבינה המלאכותית – הם מחפשים שם חבר, פסיכולוג ואפילו קשר אישי | "הגבול נחצה כשהצ'אט בא על חשבון קשר אנושי", מזהיר עידן רינג מהאיגוד (טכנולוגיה)
על אי קטן, מוקף ים, רוחות וסיפורים, עומד בית לבן אחד שנראה כאילו נלקח מתוך חלום על בריחה מהעולם | לפי שמועות המסתובבות ברשת, אישה בת 87 בשם אמה חיה שם לבדה כבר עשרות שנים | אבל מאחורי התמונה המסתורית מסתתרת שאלה חשובה: האם זה באמת ביתה של אישה בודדה, או עוד מיתוס שנולד ברשת? (מעניין)
דוח מדד האושר העולמי מציב שוב את ישראל בעשירייה הפותחת, והשנה הנתון הזה מפתיע מתמיד. איך קהילתיות מנצחת את הבדידות המודרנית? מה הסוד של המגזר החרדי לחיים מאושרים יותר, למרות פערים ברמת ההכנסה? ולמה היכולת שלנו כעם להתמודד עם "בלת"מים" מתמדת היא תעודת הביטוח של החוסן הלאומי שלנו? כל התשובות. (כיכר FM)
הוא אברך עם שמונה ילדים, יש לו נחת מהזוגיות ומהמשפחה שהקים, אך למעשה למרות החסידות הגדולה אליה הוא משתייך, הוא מרגיש בודד בעולם | מה הסיבות שהובילו לכך ומה הפתרון? מרדכי רוט בעוד סיפור עם מסר חשוב (מגזין כיכר)
קרב ירושה חריג בבית המשפט: בני משפחתו של רופא פסיכיאטר בן 80 דורשים לבטל צוואה מאוחרת, שנחתמה בשיא מגפת הקורונה, המעניקה את כל רכושו – דירה ומניות בשווי 8 מיליון שקל – לבעל בית קפה צעיר. לטענת המשפחה, הקשיש ניצל את בדידותו וחולשתו הנפשית, והמסמך החדש אינו משקף את רצונו החופשי (חוק ומשפט)
הפרדוקס הפסיכולוגי של ההצלחה: מדוע אנשים שמגיעים לפסגות הגבוהות ביותר - באמנות, פוליטיקה, עסקים או ספורט - מוצאים את עצמם לעיתים בודדים, מוקפים בקנאה, ניכור או ריחוק רגשי? מסע בין מחקרים, עדויות וסיפורים אישיים, שבוחן את המחיר האנושי של הניצחון (פסיכולוגיה)
"אני השלישי במשפחה יש מעליי שתי אחיות ועוד ארבעה אחים מתחתיי, כשהגעתי לגיל השידוכים ידעתי שההורים שלי לא ישמעו בשבילי עדיין שום הצעת שידוך" | בחור מבוגר משתף על החיים הקשים כרווק חרדי ויש לו גם טיפ בשבילכם | מרדכי רוט בטור חשוב (מגזין כיכר)