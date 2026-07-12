כחלק ממאמצי השיווק של ענקית התעופה לפנטגון ולמדינות נוספות, כלי הטיס האוטונומי המתקדם – שפותח במקור עבור אוסטרליה – ביצע סדרת טיסות מעל האוקיינוס השקט מחופי קליפורניה | הניסויים עשויים לסלול את שילובו בתוכניות העתידיות של הצי האמריקני למטוסי קרב שיתופיים (טכנולוגיה)
אוקראינה תצטייד ב-1,500 ערכות JDAM-ER בעסקת ענק של 373 מיליון דולר מול תאגיד בואינג. החימוש המדויק יהפוך פצצות סובייטיות ישנות ל"טילים חכמים" המסוגלים להשמיד מפקדות, גשרים ומאגרי תחמושת בעומק השטח הרוסי בטווחים חסרי תקדים (תקיפה והגנה)
חיל האוויר האמריקני מכפיל את רכש מטוסי ה-F-15EX ל-265 יחידות בעלות מיליארדים. המטוס, שנושא כמות חימוש חסרת תקדים, יהווה מכפיל כוח לצד ה-F-35, זאת למרות אובדן ארבעה מטוסים בפעילות מבצעית בשנה האחרונה | מהלך אסטרטגי מול איראן וסין (תקיפה והגנה)
הצי האמריקני חוגג ציון דרך אסטרטגי עם קבלת טיל ה"הרפון" ה-300 מחברת בואינג, במסגרת חוזה ענק שנועד לחזק את בעלות בריתה של ארה"ב. הדגם המתקדם, ה-Block II, מצויד בטכנולוגיית GPS שמאפשרת השמדת מטרות בים וביבשה בדיוק כירורגי ומעבר לאופק (צבא)
הצי האמריקני פרסם את מכרז ה-UJTS להחלפת מטוסי האימון הוותיקים. ארבע קבוצות ענק נאבקות על חוזה של מיליארדים, בעוד החלטה שנויה במחלוקת לוותר על נחיתות אמת על נושאות מטוסים מעוררת סערה בקרב המומחים והטייסים (בעולם)
קברניט מטוס ה-Boeing 737 MAX של חברת אלסקה איירליינס, שבו נתלשה דלת החירום במהלך טיסה בינואר 2024, הגיש תביעה על סך 10 מיליון דולר נגד בואינג, בטענה שהחברה ניסתה להטיל את האחריות על צוות האוויר במקום לקחת אחריות על כשלי הייצור | כך נראו רגעי האימה במטוס | צפו בתיעוד (תעופה)
הסוף למגבלות ראיה בשדה הקרב: שיתוף פעולה בין בואינג ל-TNO ההולנדית הוליד מכ"ם SAR קל משקל, המעניק לכטמ"מים קטנים יכולות תצפית חסרות תקדים. המערכת תאפשר איסוף מודיעין ברזולוציה גבוהה גם בחושך מוחלט ובתנאי ראות אפסיים ( בעולם)
בזמן שבעולם מדברים על חמקנים ומטוסי דור חמישי, ארצות הברית מהמרת על הקלף הכי חזק והכי ותיק שלה • עם צ'ק של למעלה מ-2 מיליארד דולר, המפציץ האסטרטגי שנכנס לשירות עוד בשנות ה-60 עובר מהפכה הנדסית שתשאיר אותו בשמיים גם בעוד עשורים • התוכנית האמריקאית לשליטה עולמית עד שנת 2033 (בעולם)
חברת בואינג החלה בייצור ראשוני של מטוס הקרב F-47. מפקד חיל האוויר האמריקני הודיע כי המטוס, שיבטיח עליונות אווירית לעשורים הבאים, מתוכנן לטיסת בכורה ב-2028. ה-F-47 יכלול חמקנות משופרת ויכולת לטוס במהירות העולה על שני מאך ונועד לפעול עם מטוסי ליווי בלתי מאוישים (בעולם)
במהלך ביקורו המדיני של נשיא דרום קוריאה בוושינגטון, הכריזה חברת 'קוריאן אייר' על עסקת הרכש הגדולה בתולדותיה: 103 מטוסי בואינג חדשים מדגמי 787, 777 ו-737, בשווי כולל של כ-36.5 מיליארד דולר, עם עסקת מנועים ושירותים נוספת מול GE בשווי 13.7 מיליארד דולר | העסקה מעניקה רוח גבית משמעותית ליחסים הכלכליים בין ארה״ב וקוריאה, ותסייע לחברה במיזוגה עם אסיאנה איירליינס ולהחלפת צי המטוסים הוותיק (כלכלה)
מי כיבה את מתג הדלק של המנועים בעיצומה של ההמראה? זו כנראה השאלה הנשאלת ביותר בהודו, מאז אסון התרסקות המטוס ביוני האחרון | בין תיאוריות על התאבדות מכוונת של הקברניט, לביקורת קשה על חברת התעופה ובואינג, ייתכן שתעלומת התרסקות טיסה AI71 - לעולם לא תיפתר (מגזין כיכר)
בהכרזה
מפתיעה,
נשיא טראמפ חשף כי
בואינג זכתה בחוזה לבניית הדור הבא של
מטוסי הקרב של חיל האוויר האמריקני,
ה-F-47
| המטוס
צפוי להיות בעל "עוצמה
חסרת תקדים"
ו"כמעט
בלתי נראה"
| האם
ימכר לישראל?
(חדשות
בעולם)
מטוס הבואינג מקס 9 של חברת אלסקה איירליינס נאסר לטוס מעל המים לאחר שנורת אזהרה שהייתה אמורה לפעול הפסיקה לעבוד במספר הזדמנויות | הטכנאים איפסו את המערכת אך התקלה ככל הנראה לא נפתרה | לא ברור בשלב זה אם ישנו קשר בין התקלה להתפרקות המטוס באוויר (בעולם)