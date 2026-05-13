סיפורו קורע הלב של פאנץ', גור מקוק יפני שננטש על ידי אמו ומצא נחמה בבובת אורנגאוטן, הפך לתופעה עולמית עם מאות מיליוני צפיות | בעקבות סרטון ויראלי שבו הוא נראה נגרר על ידי קוף בוגר, נאלץ גן החיות להוציא הבהרה מיוחדת על שיעורי החיים המורכבים בטבע (חדשות בעולם)
סוס צעצוע אדום קטן עם הבעת פנים עצובה הפך בימים האחרונים לוויראלי בגלל תקלה קטנה בייצור | הבובה תוכננה במקור עם חיוך רחב ושמח, אך טעות בתפירה גרמה לכך שהסוס נראה כאילו הוא בוכה | זה מה שקרה לאחר מכן (מעניין)
הדובי הרובוטי החדש של חברת SwitchBot משלב בינה מלאכותית מתקדמת, מצלמות לזיהוי פנים, מערכת קול, חיישנים ומנועים, ומציע למשתמשים אינטראקציה רגשית עשירה - משיחה, משחקים וחיקוי רגשות שונים, ועד תנועה ברחבי הבית, התאמה אישית לזיכרונות ושגרה, ועדכונים שוטפים דרך האינטרנט | המכשיר מציג מהפכה בגבול שבין טכנולוגיה למשפחתיות, ופותח דלת לעידן חדש של עוזרי בית ידידותיים שנראים ומרגישים כמעט אנושיים (טכנולוגיה)
בפרט בתקופה שבה יותר ויותר הורים מספרים על ניכור מול ילדיהם, זהו סיפור מופלא על הורה שבמשך כ-18 שנה, לקח איתו לעבודה בובה שקיבל במתנה מבתו הפעוטה. איך הגיבה הילדה, כיום בת 20, כשגילתה מה אביה עשה עם המתנה? (משפחה)