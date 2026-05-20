ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן טען כי קהילות יהודיות בטוחות בבודפשט - "יותר מבכל מקום אחר באירופה" | בשנים האחרונות חלה עלייה חדה במספר הישראלים בבודפשט, על רקע המציאות העולמית הקשה מאז טבח השבעה באוקטובר (בעולם)
500 בני נוער מ־28 מדינות, רבים מהם היהודים היחידים בבתי ספריהם, התכנסו בבירת הונגריה לאירוע יהודי חסר תקדים: תפילות משותפות, שירה וריקודים ברחובות סמוך לגבולות הגטו ההיסטורי, סדנאות זהות, מפגשים אישיים מרגשים וסיפורי התחדשות יהודית | אנטישמיות? המסר היה ברור: הנוער היהודי באירופה חי, בועט ומלא תקווה (יהדות בעולם)
בימים האחרונים התפרסמו סרטונים המתעדים מחזות מטרידים: שוטרים מקיפים רב יהודי במטרה לגרשו מבית הכנסת ברחוב קזינצי בבודפשט | התיעוד משקף סכסוך עמוק המפלג את הקהילה היהודית בבירת הונגריה ומזכיר ימים אפלים מההיסטוריה (חרדים, בעולם)
בחורף הקשה של 1945, בעוד הכוחות הסובייטים כובשים את בודפשט מידי הגרמנים, התרחשה סדרת טבח מחרידה של חסרי ישע יהודים על ידי הונגרים מקומיים • וגם, סיפורו המופלא של אחד מצדיקי בודפשט מחללי הטבח שהובא לקבורה בבני ברק (היסטוריה)
20 שנה לאחר סגירת הישיבה האחרונה שפעלה בבודפשט בירת הונגריה, נפתחה בימים אלו ישיבה חדשה המשלבת לימודי הסמכה לרבנות לצד פעילות יהודית ותורנית נרחבת במוקדים רבים ברחבי העיר | כל הפרטים אודות הישיבה המפיצה את אור התורה ב'אירופה' (ישיבות)
מלחמת אחים? מסתבר שלא רק בישראל... מחלוקת קשה מאיימת לפלג את הקהילה העתיקה בהונגריה | הרקע: מבנים בשווי מליוני דולרים. הבד"צ הירושלמי קורא לראש הקהילה הנוכחי: "תתפטר לאלתר" | כל הפרטים מהסערה החדשה בקהילה הוותיקה (העולם היהודי)