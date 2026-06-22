דוח דרמטי של ארגון "פייק ריפורטר" חושף רשת השפעה זרה הפועלת בחצי השנה האחרונה ברשת X. הרשת מפעילה פרופילים מתחזים לחרדים המפיצים מסרי שטנה קיצוניים נגד חילונים ושמאלנים, במטרה להצית מלחמת אחים ולהגביר את השנאה כלפי הציבור החרדי (חרדים)
המלחמה בין ישראל לאיראן היא מזמן הרבה יותר מאשר רק טילים, גם בתחום הסייבר ומבצעי השפעה המדינות נמצאות בקרב ארוך ומתיש, כאשר האיראנים הסובלים מנחיתות מבצעית מול ישראל מנסים לפעול באמצעות הפצת פייק ושקרים, במטרה לשוות ניצחון מזויף ולהחליש את התודעה בעולם ובקרב אזרחי ישראל (מגזין)
לאחר חודשים של ביקורת וחקירות אנטי־מונופול באיחוד האירופי ובברזיל, קיבלה מטא החלטה חריגה: לאפשר לחברות בינה מלאכותית מתחרות לשלב את הצ’אטבוטים שלהן בווטסאפ | הצעד, שנכפה מתחת לחץ רגולטורי, עשוי לשנות את מאזן הכוחות בשוק הגלובלי של יישומוני המסרים | עם זאת, למהלך יהיה מחיר לא מבוטל - גם עבור החברות וגם עבור מטא עצמה (טכנולוגיה)
בתוך 72 שעות בלבד השיקה חברת Octane AI את Moltbook – פלטפורמה שבה אינטיליגנציות מלאכותיות מתקשרות זו עם זו ללא מעורבות אדם | התוצאה: דת חדשה בשם "קרוסטפריאניזם", שיחות פילוסופיות בין רובוטים, והתרעות אבטחה חמורות לאחר חשיפת מסד הנתונים (טכנולוגיה)
ארגון ויקימדיה מזהיר כי פעילות אינטנסיבית של בוטים מתוחכמים המדמים בני אדם, אשר 'שואבים' כמויות ענק של מידע לטובת פיתוח מודלים של בינה מלאכותית - גורמת לירידה בכניסות גולשים אמיתיים ופוגעת במודל גיוס התרומות החיוני לקיום ויקיפדיה | כעת הארגון פונה פומבית לענקיות הטכנולוגיה: תומכו במיזם הקוד הפתוח וצרכו את התוכן באופן מוסדר וממומן (טכנולוגיה)