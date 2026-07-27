פולין מובילה מהלך היסטורי בהשקעה של כ-6.5 מיליארד דולר להקמת מפעלים רובוטיים לייצור תחמושת ארטילרית בשיתוף ענקיות נשק מארה"ב ובריטניה. המטרה: ייצור של מאות אלפי פגזים בשנה והבטחת עצמאות ביטחונית אל מול האיום הרוסי ודרישות נאט"ו (בעולם)
ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל בשעה 02:54 | הלוויתה צפויה להתקיים עוד היום | המנוחה נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בדרך לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה (דיין האמת)
הטרגדיה בדרך מציון ה'פלא יועץ': נקבע מותה של האישה הצעירה מרת לאה זינגר ע"ה, מעיה"ק ירושלים והיא בת 36 בלבד • המנוחה ע"ה בתו של העסקן הנודע חיים כהן מארגון 'לינת החסד' • משרד החוץ וזק"א בפעילות קדחתנית להשבת גופתה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח • המנוחה ע"ה לא זכתה לפרי בטן • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור שאר הפצועים (דיין האמת)
אסון נורא בעיצומם של ימי המועד: קבוצת נופשים חרדים שיצאו לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה, היו מעורבים בתאונה קטלנית בדרכם חזרה למלון • אישה אחת קיפחה את חייה רח"ל, וארבעה נוסעים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות • היו בדרכם לישועות וחזרו לאסון (חדשות)
חמש שנים לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות, הרשויות בבולגריה הודיעו היום על מעצרו של איגור גרצ'ושקין - הבעלים של הספינה שהובילה לנמל ביירות את מטען הכימיקלים המסוכנים שהתפוצץ וגרם לנזק אדיר | הפיצוץ הותיר הרס נרחב בבירת לבנון, גרם לפציעתם של למעלה מ-6,500 בני אדם ולנזק עצום (העולם הערבי)
אחרי ששריפות ענק פקדו בימים האחרונים את דרום מזרח אירופה, מאז שבת דווח על שריפות ענק שחרכו אזורים נרחבים גם בבולגריה | גם היום, שריפות הענק לא פסקו, ובולגריה דרשה מהאיחוד האירופי להפעיל את סעיף הסיוע במקרי אסון | אלפי דונימים כבר נשרפו והכוחות ממשיכים להיאבק בלהבות (חדשות)
הסכמי שנגן הם הסכמים בין מדינות האיחוד האירופי, שמאפשרים לאזרחים להתנייד בין המדינות ללא הצורך להציג דרכונים בגבולות, ועם מדיניות מכסים פתוחה לייבוא וייצוא בין המדינות | אמש, בשעה 00:00, נכנסו שתי מדינות נוספות להסכמים וחגגו את האירוע (חדשות, בעולם)
סוכנות הביטחון הלאומי של בולגריה פתחה בחקירה לאור הפניית האצבע המאשימה מצדה של מנכ"לית החברה כלפי חברה אחרת בסופיה | למרבה הפלא, גם באתר החברה הבולגרית לא תמצאו שום פרטים מלבד שם המנכ"ל ששמו לא מופיע ברשתות והסיכויים הם - שהוא לא קיים בבולגריה או בכל מקום אחר (בעולם)
ראש הממשלה נתניהו אמר לראש ממשלת בולגריה דנקוב: "אנחנו נלחמים באויב האכזרי ביותר שראינו מאז השואה" | ראש ממשלת בולגריה דנקוב אמר כי "צריך למגר את חמאס וכל התשתית הצבאית והמנהלית שלו - כיוון שזה לא יכול להמשיך כך" (מדיני)
הרב שרגא שטינמן במכתב נדיר למעמד: "ואם החכם כבר הבטיח בחייו לשלם במיטב, ודאי יהיה נאמן בדיבורו • המשגיח הגר"ב פינקל במכתב נלהב: "ונאמנים דברי אותו צדיק וקדוש לקיים הבטחתו" • בשליחותם המיוחדת של גדולי ישראל שליט"א, יצאה משלחת מיוחדת לקיום צוואתו והבטחתו הנדירה של האי קדמון ונשגב זיע"א "אשלם לו במיטבא"! • מעמד חתימת שטר הערבות יתקיים בחלקת הציון הקדוש בקיום חתימתם של גדולי ישראל • המעמד כולו מועבר בשידור חי - צפו (חרדים)