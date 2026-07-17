רה"י וחבר מועצת החכמים הגר"א סאלים על סגירת הישיבות: "צער גדול, ביטול תורה דרבים" | דרמה בישיבת תורה בתפארתה: הגר"ד לנדו הכריע - והישיבה פוזרה | מאחורי הקלעים: מה עומד מאחורי מסע האדמו"ר מגור לארה"ב? | 45 שנה אחרי הביקור ההיסטורי - הבן עושה זאת שוב בישיבה הליטאית - סיקור נרחב ממסעו של הראש"ל הגר"י יוסף בארה"ב (מעייריב)
השבוע ביום שלישי תם ונשלם מסעו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בארה"ב | במסגרת מסעו הנוכחי פקד ראש
הישיבה את הקהילה היהודית בבולטימור שבארה"ב שם טען רב הקהילה שבואו של ראש הישיבה
אינו 'כבוד התורה' | תיעוד ענק וסיקור (חסידים)
ב-26 במרץ, בשעה 1:29 לפנות בוקר, התרסקה ספינת משא ענקית על גשר בולטימור והביאה לקריסתו | שישה בני אדם נהרגו כתוצאה מקריסת הגשר, וחקירת האירוע החלה | בימים האחרונים הגיעו המסקנות הראשוניות מחקירת האירוע הקטלני (בעולם)
הרשויות ביצעו מאמצי חיפוש והצלה עבור שישה בני אדם שנעדרו מאז התאונה בשעה ששהו על הגשר | לפי הדיווחים מדובר בפועלי בניין שעסקו בתיקון הכביש | הרשויות חוקרות מדוע הפועלים לא פינו את הגשר בזמן למרות קריאת מצוקה (בעולם)
אט אט מתבהרים הפרטים לאחר הקריסה הדרמטית של גשר פרנסיס סקוט קי, אם כי עדיין לא ידוע בבירור מצב הנפגעים ואם ישנם הרוגים באירוע | כוחות הכיבוי מסרו לפני זמן קצר הצהרה בשידור חי על האירוע הדרמטי שהותיר את התושבים בהלם (בעולם)
אירוע דרמטי מתגלגל בשעות אלו בעיר בולטימור שבמדינת מרילנד בארה"ב, לאחר שספינת משא פגעה בעמוד של גשר ענק וגרמה לקריסתו | מדובר בגשר פרנסיס סקוט קי שבבולטימור, הגשר השלישי באורכו בעולם והערכה היא כי רבים שהיו על הגשר נפלו למים עם פוטנציאל לאבדות בנפש | כל הפרטים (בעולם)
משטרת בולטימור החלה עוצר הלילה על קמפוס אוניברסיטת מורגן סטייט לאחר אירוע ירי בו נפצעו חמישה בני אדם - ארבעה מהם סטודנטים | השוטרים נצפו נכנסים לחדרים בנשקים שלופים כדי לאתר את היורה - שטרם נעצר | המשטרה החליטה להסיר את העוצר לאחר שביצעה חיפוש בכל שטח הקמפוס ללא הצלחה (בעולם)