בעקבות גל החיסולים של בכירי השלטון בתימן והאימה מחדירה מודיעינית ישראלית ואמריקאית, הנהגת החות'ים נוטשת את המשרדים, יורדת למחילות חשאיות, אוסרת שימוש מוחלט בטלפונים סלולריים ופותחת במסע ציד אגרסיבי אחר מרגלים החשודים בהעברת מידע (בעולם)
סערה בברלין בעקבות התוכנית להרוס בונקר נאצי היסטורי כדי להקים במקומו מתחם דירות ומשרדים חדש | מומחים לשימור מתנגדים לצעד ומציעים להפוך את המבנה למוזיאון, בעוד הסנאט המקומי דוחף לפתרון מצוקת הדיור | המעוז האחרון של הנאצים (בעולם)
המנהרות באספהאן הפכו לכספת תת-קרקעית בלתי חדירה, המאחסנת את רוב מלאי האורניום המועשר. צילומי לוויין חושפים כיצד טהרן קברה את האתר, בעוד הבית הלבן בוחן תוכנית קומנדו חסרת תקדים לחפירה תחת אש. כל הפרטים. האם החומר נגיש או קבור לצמיתות? (בעולם)
המנהיג העליון החדש של איראן נפצע ברגליו בתקיפות, כך לפי דיווח של הטיימס | מוג'תבא חמינאי טרם הופיע בציבור מאז מינויו שלושה ימים לאחר ההכרזה על מינויו, ולפי ההערכות נותר במיקום חסוי עקב פציעה שספג בתקיפה הישראלית-אמריקאית ותחת איום חיסול ישראלי ישיר (חדשות)
דו"ח של מכון ISIS חושף סימני שאלה ביחס להצהרות צה"ל לממצאים בשטח במתחם הגרעין הסודי. בעוד מבנים עיליים הושמדו בתקיפה, המבנה התת-קרקעי שהוצג כליבת פרויקט הנשק נותר, על פי הלוויינים, ללא פגע (מלחמה עם איראן)
ההישג האדיר בהשמדת מתקני הגרעין התת-קרקעיים בפורדו בעומק של 200 רגל היה רק ההתחלה: חיל האוויר האמריקני חושף את "נקודת התורפה" שהתגלתה בתקיפה באיראן ואת המטוס שישנה את כללי המשחק ● "הדיוק לא מספיק - הכל תלוי ביכולת הדיגיטלית" (בעולם)
האיום האירופי החדש נחשף: חיל האוויר השוודי מקדים את לוחות הזמנים ומחמש את מטוסי ה"גריפן" בטיל השיוט הגרמני TAURUS. הנשק שנועד להשמדת מטרות מבוצרות יאפשר תקיפות עומק קטלניות ודיוק כירורגי – צעד שמשנה כעת את כללי המשחק מול האיומים בזירה (בעולם)
מזון מיובש, מים מסוננים מהטבע וחשמל סולארי, כך מתכונן רמי למלחמת אטום, רעידת אדמה או אסון טבע, במהלכם ייאלץ לסמוך אך ורק על עצמו | תופעת "אנשי ההישרדות" היא תופעה רחבה שנסקרה כבר לא מעט. מדובר באנשים שמתכוננים לגרוע מכל באמצעות אחסון מזון, תרופות ומצרכים, בתקווה להיות השורדים האחרונים | ריאיון מרתק שפורסם בצרפת עם רמי, צרפתי במקור שעבר לשוויץ אחרי תאונה קשה, והחליט לחיות "איש הישרדות" (מגזין כיכר)
ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר את ישיבת הממשלה והקבינט אל בונקר ממוגן במקום שאינו ידוע לציבור, בעקבות איום ביטחוני מצד החות'ים. מקורות בסביבתו מוסרים כי ההחלטה גם קשורה לקרובתו של ראש הממשלה לעדותו הקרובה במשפטו, בעוד גורמי השב"כ סבורים כי האבטחה הקיימת מספקת (פוליטי, משפט)
לפי דיווח בטהרן: מנהיג איראן חמינאי שברח לבונקר, האציל לאחרונה מסמכויותיו לידי משמרות המהפכה | בנוסף נאמר: כי חמינאי עדיין שוהה בבונקר התת-קרקעי יחד עם משפחתו, ומשמרות המהפכה מנהלות את הלחימה בצורה מלאה (חדשות)
בזמן שישראל נמצאת במרדף אחר ראשי המיליציה בתימן, ופועלת בסיוע ארצות הברית והקואליציה הבין לאומית להשמיד את מערכי הנשק של הארגון, מתברר כי התימנים פעלו כמו אחיהם בעזה ובלבנון והקימו ערים תת קרקעיות ברחבי תימן | על פי תחקיר שפורסם היום (ראשון) באל ערבייה, בשנים האחרונות, ובעזרת מומחים מאיראן ומחיזבאללה, הקים הארגון עשרות בסיסים תת קרקעים לאחסון אמל"ח ושיגור טילים וכטב"מים (העולם הערבי)
מנהיג ארגון הטרור הקיצוני חיזבאללה, נחשב אויב אכזר, מסוכן ומתוחכם במיוחד, שמכיר את האינטרסים של מדינת ישראל יותר טוב משאר האויבים הקרובים והרחוקים שלה | פרופיל מיוחד לדמותו של האויב מספר אחת שמאיים על ישראל - מהבונקר (צבא וביטחון)
לפני שנה בדיוק החליט נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לצאת למלחמה באוקראינה שאת סופה אנו עדיין לא יודעים • במשדר המיוחד הבאנו קולות היישר מהבונקרים המבוצרים לצד עיתונאים שהיו בשטח • וגם: האם סיומה של המלחמה נראה באופק? • צפו במשדר (בעולם)