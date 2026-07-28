תגלית נדירה ומסחררת מטלטלת את שוק אבני החן העולמי: אבן אודם עצומה נחשפה במעמקי "עמק הרובי" במיאנמר | בעוד המדינה שרועה תחת מלחמת אזרחים אכזרית, האדמה פלטה מתוכה אוצר במשקל של יותר משני קילוגרמים של יופי טהור ומדמם (חדשות בעולם)
משאבות חלב, מוצרים מהפכניים וקרקעות "מופשרות" איפה האותיות הקטנות שגונבות לכם |למה הם פונים דווקא אליכם? הסיבה המפחידה שצריכה לעניין אתכם | הידללות מניות: קניתם פרוסה פתאום היא שווה חצי. ככה עושים את זה | רק בדברים בטוחים: איך להשקיע נכון בלי להפסיד | צפו (דבר ראשון)
חוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה | ימים יגידו? (בארץ, טכולוגיה)
חברת אורביט הישראלית תירכש בידי תאגיד ההגנה האמריקאי Kratos תמורת 356 מיליון דולר – פרמיה של 21% על מחיר השוק. העסקה צפויה להיסגר בתוך ארבעה חודשים, בכפוף לאישורי רגולציה. מנכ"ל החברה: "מהלך היסטורי שיפתח לנו את השוק האמריקאי" (טכנולוגיה)
האקזיט השני הגדול בענף: חברת הסייבר האמריקנית החליטה לרכוש את חברת סייברארק הישראלית, לפי זכויות הקניין ב-26% משווייה בבורסה | מניית סייברארק עלתה אמש ב-13.5% בוול סטריט, לאחר שדווח על עסקת הענק שנחתמה (טכנולגיה)
מלחמה כלכלית בפתח? טראמפ מטיל מכסים ומרעיד את העולם | האם הצעדים של הנשיא החדש הם רק צעד ראשון במשא ומתן או שזה שיגעון מגלומני | איך יתכן שנעשים 2 צעדים הסותרים אחד את השני | וגם: הצפי הכלכלה לשנה הקרובה במדדי הבורסה והאם זו הזדמנות מטורפת (דבר ראשון)
ההכרזה של נשיא ארה"ב להעלות בשיעור ניכר את מס המכס על סחורות המיובאות מרחבי העולם מטלטלת את הבורסות ברחבי העולם, והותירה בהלם את השוק הפיננסי בישראל | ההחלטה של הבית הלבן עומדת בניגוד גמור לצעדי הפיוס אותם נקטו בישראל | במשרד האוצר יקיימו דיון מקצועי על השלכות ההחלטה (בארץ)
הבורסה העולמית, בדגש על זו האמריקנית, חוותה את היום הקשה ביותר שלה מזה זמן רב | מדד S&P שנחשב לאמין במיוחד ירד בכשלושה אחוזים תוך יום בלבד | המגמות מהבורסה האמריקנית זלגו גם לבורסה הישראלית והאירופית | כל הפרטים על היום ההיסטורי בבורסות - והפחד מתרחיש האימים (חדשות, כלכלה)
חוששים מקורונה? הוראה דרמטית בחסידות גור | סערת בתי הכנסת בבני ברק: הגבאים זומנו לשימוע | ארה"ב סוערת: האדמו"ר ויתר על ההנהגה לטובת אחיו הצעיר | עולם הכוללים כמרקחה: מותר להשקיע בבורסה מכספי מעשרות? | ראשי הישיבות במכתב תקיף נגד בבצ'יק וגולדקנופף | תיעוד: חנוכה תשפ"ה בישיבת תורת זאב - סולובייצ'יק (מעייריב)