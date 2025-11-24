אל כוח מילואים שנכנס אל תוך הכפר העוין בורקה שבשומרון הצטרף כתב 'כיכר השבת' שנתקל במעצר מחבלים על חם ונחשף למטענים המסוכנים והאבנים על הציר, וגם לאינדיקציות שלא עבדו והמטען המטעה | בשיחה עם המג"ד עולה השאלה - עד כמה קריטי הנוכחות של הכוחות ביו"ש ומה הוא גילה בעיר עמנואל? | סיור מצולם (צבא)
אלישע ירד, איש 'עוצמה יהודית', שנעצר בחשד למעורבות בירי שגרם למות הפלסטיני בבורקה, הוא ישוחרר למעצר בית | בית משפט השלום, הורה גם על שחרורו של יחיאל אינדור אשר נפגע קשה ונמצא בבית החולים | עורך הדין: "זה משמח שגם בנושא הזה בית המשפט עשה סדר" (חדשות בארץ)