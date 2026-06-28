בורקס
עוד כתבות על בורקס:
סכנה לבריאות הציבור
ממצאים מזעזעים: בדקו במקפיא - זה המוצר הפופולארי שצריך להחזיר מיד
כיכר השבת||
2
משרד הבריאות והחברה המייצרת הודיעו על החזרת בורקסים של 'רמי לוי' בעקבות ממצאים העלולים להיות מסוכנים לציבור | זה המוצר שצריך להחזיר (צרכנות)
טעם ממכר
בורקס ללא בצק עלים: הפתרון הגאוני והמהיר שהפך ללהיט
טלי בר||
4
תשכחו מכל מה שידעתם על דיאטות מתסכלות, כי המנה הזו הולכת להפוך לארוחת הערב הקבועה שלכם. מדובר בבורקס קריספי בטירוף, עם מעטפת דקה שמתפצפצת בפה ומילוי גבינות עשיר שנמתח בכל ביס. בלי המאמץ של בצק עלים ובלי רגשות אשם, זה הפתרון הכי מהיר וטעים שסוגר את הפינה לילדים ולכם ב-15 דקות עבודה (אוכל ומתכונים)
בטוח יותר
הטריק הפשוט להדברת נמלים שהמדבירים לא יספרו לכם
טובה אור||
66
נמלים במטבח הן סיוט. הן מופיעות משום מקום, משאירות שיירות אינסופיות של "חיילות" שמחפשות פירורים, ותוך שעות הבית מרגיש כמו מסלול מרוצים | רובנו ממהרים לקנות ספריי רעלים - אבל האמת? יש חומר אחד, זול ובטוח יותר, שנמצא כמעט בכל סופר, והוא מחסל את הבעיה מהשורש (בית)
מתחסלים ברגע
שבלולי בורקס קטנים במילוי תרד וגבינות
כיכר אוכל | עריכה: חיה כהן|
אם להכין שבלול בורקס ענק ומושקע זה קצת גדול עליכם, הנה הגרסה הקלה יותר - והטעימה לא פחות: מתכון לשבלולי בצק עלים ממולאים בתרד וגבינות שיתחסלו דקה אחרי שתגישו אותם (מתכונים, אוכל)
דקה לפסח
מחסלים את החמץ: בורקס פטריות ובצל מקורמל
כיכר אוכל | עריכה: חיה כהן|
שימו את המצפון על השתק, כי מהבורקסים האלה אי אפשר לאכול רק אחד ודי. הם קטנים, ממכרים ובשקט בשקט גונבים את ההצגה בכל מקום שתגישו אותם (מתכונים, אוכל)
באנו לשדרג
בורקס ישראלי עם פירה תפוחי אדמה ובצל מקורמל
כיכר אוכל||
1
מתי אוכלים בורקס? מתי לא, זאת השאלה. בארוחת בוקר, בארוחת צהריים קלה, בארוחת ערב או כחטיף של בין לבין. הצעת הגשה מושלמת: לצד טחינה, רוטב פסטו, מעט חריף, ביצה קשה וחמוצים (מתכונים, אוכל)
לגזור ולשמור
רוטב פטריות עשיר לפסטה או לבורקסים
כיכר אוכל|
לא יותר מ-10 דקות הכנה יידרשו לכם כדי להכין את הרוטב הנהדר הזה ששייך לקטגוריית "לגזור ולשמור". תוכלו לערבב בתוכו כל סוג של פסטה, להגיש איתו בורקסים עם מגוון רחב של מילויים או כמטבל לצד טוסטונים מבגט (מתכונים, אוכל)
מיוחד לראש השנה
קינוח לחג: בורקס ענק של תפוחים ושקדים
כיכר אוכל|
במקום לעבוד בנפרד על כל מנה, מכינים בורקס אחד ענק עם מילוי נדיב של תפוחי ושקדים ומחלקים לפרוסות לפני ההגשה - כמובן, עם כדור גלידת וניל בצד (מתכונים לחג, אוכל)
טוויסט חמוד לבורקס במילוי תרד וריקוטה
כיכר אוכל|
במקום סתם עוד בורקסים רגילים, הנה מתכון לבורקס במילוי תרד וריקוטה עם טוויסט חמוד ופשוט שהופך אותם לאווריריים ונדיבים יותר. נשנוש אישי טעים ליד הקפה (מתכונים, אוכל)
מתוק ומנחם
תרצו אותו פרווה או חלבי? בורקס מתוק ומנחם
כיכר אוכל|
מתכון לבורקס במילוי תפוחי עץ מתוק ומנחם שאפשר להכין פרווה או חלבי, ואם אתם ממש אוהבים להרשים - תוכלו להוסיף זיגוג וניל נהדר (מתכונים, אוכל)
"בא לנו לנשנש משהו"
הכיבוד בכנס משרד הבריאות: רוגלך ובורקס
אלי רוטמן||
6
"לא צריך לאכול מקדונלד'ס במדינתנו, זה לא בריא", הכריז שר הבריאות ליצמן לפני כחודשיים. "הממתקים פה עתירי סוכר, שומן ומלח", זעק הקמפיין. והכיבוד של המשרד: בורקס ורוגלך (בריאות)
Home Made
למה לקנות אם אפשר להכין את זה בבית?
כיכר אוכל||
2
כי למה לקנות אם אפשר פשוט להכין את זה בבית?מתכון לבורקס גבינה ביתי מהיר ומוצלח שקל להכין, הרכיבים זמינים ולא יומרניים ובגדול, אתם יכולים להגיד שלום למאפייה. שימו לב, זה מתכון בסיסי בהחלט ותוכלו להוסיף למילוי מגוון אופציות טעימות נוספות (מתכונים, אוכל)
בורקס חם במילוי תפוחי עץ תוך 20 דקות
כיכר אוכל|
מינימום מאמץ ומקסימום תוצאה: מתכון לבורקס במילוי תפוחי עץ תוך 20 דקות - מאפה בצק עלים חם, מפנק וחורפי שאפשר להכין חלבי או פרווה ובשתי הגרסות, הטעם נהדר. רוצים להרשים יותר? הוסיפו זיגוג וניל מתוק (מתכונים, אוכל)
מהפכת הבורקס של הרבנות הראשית
צבי שיימן|
הרבנות הראשית לישראל הודיעה בחודש האחרון לכל יצרני המאפים בישראל על הרחבת הנוהל הקיים בנוגע לצורות המאפים כך שניתן יהיה להבדיל בקלות בין חלבי לפרווה (יהדות)
"בורקס גבינה עלול לסכן חיים"
כיכר השבת|
דיון שהתקיים השבוע במחלקת הכשרות של הרבנות, דן בצורך בהבחנה בין מאפים חלביים לפרווה. מסתבר שחוץ משאלת הכשרות, הצורך בסימון ייחודי למוצרים חלביים הכרחי כדי למנוע פגיעה מאנשים הרגישים לחלב ולמוצריו. מסקנות הדיון מאפיים חלביים יהיו רק בצורת משולש
מעדן לשבת: בורקס ממולא בכרוב
אודליה שפר||
4