נשיא בית הדין הגדול, הגאון הרב דוד יוסף, מינה 13 הרכבי דיינים ייעודיים לדיני ממונות בפריסה ארצית. בעקבות שינוי חקיקה, בתי הדין הרבניים יחזרו לדון בסכסוכים כספיים ואזרחיים כבוררים מוסמכים, זאת ללא פגיעה בתיקי המעמד האישי ועל בסיס הסכמת הצדדים (חוק ומשפט, חרדים)
דרמה בבית המשפט המחוזי: צד הרש"מ הגיש בקשה דחופה לביטול פסק בוררות, בטענה למחטף משפטי שמפקיע זכויות היסטוריות בישיבת פוניבז'. לטענת המבקשים, הקביעה כי הרב מרקוביץ' אינו רשאי להשתמש בשם המוסד היא פגיעה אנושה בתקנת הציבור ובסדרי עולם (עולם הישיבות)
לאחר פסק הבורר דוד חשין שהורה על סילוק יד ושלילת השם "פוניבז'", הגישו הגר"ש מרקוביץ ורעייתו הרבנית בקשת ביטול חריפה לבית המשפט המחוזי | במוקד: הטענה כי הבורר המציא "תנאי מכללא" שנולד יש מאין, ורמס פסק דין חלוט משנת 2000. "פגיעה אנושה בתקנת הציבור ובחופש הדת של רבבות תלמידים" (עולם הישיבות, משפט)
חשיפת 'כיכר': פלג המחבלים הגישו היום דרישה רשמית לבית המשפט בשם העורך דין שנוסף לצוות ההגנה - לקבל 45 יום נוספים בכדי לנסות להגיע להסכמות עם פלג השונאים ובמידה והצדדים לא יגיעו להסכמות, הגר"ש מרקוביץ ישקול להגיש ערעור על פסק הבוררות של השופט דוד חשין | כל הפרטים (חרדים)
אחרי הכרעת הבורר שהורתה לראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ להתפנות ממבני ישיבת פוניבז', ביום ראשון הקרוב ייערך מעמד 'והקימותי' למען המשך קיומה של הישיבה לצד תערוכה היסטורית לדורותיה של הישיבה
והפקת ענק • כל הפרטים (חרדים)
אחרי הניצחון הענק של ישיבת פוניבז', מנהלי הישיבה, הגישו היום בקשה בפני בית המשפט לאשר את הבוררות ולהעניק לה תוקף משפטי | 'פלג המחבלים' בראשות הרב מרקוביץ, יהיו מחוייבים לתת את תשובתם תוך 15 ימים, כאשר במידה והם לא יאשרו את הפסק, יתברר כי פניהם לערער על הפסק | הפרטים (חדשות חרדי)
מספר ימים אחרי פסק הבוררות של השופט חשין, שנתן ניצחון ענק לפלג 'השונאים' בישיבת פוניבז', הגאון רבי יונה זלושינסקי, מראשי הישיבה, כתב מכתב ארוך לבחורים, בו התייחס לסערה; "אלו שבחוצות קריה יחשבו לתלמידי חכמים, הרי חילול השם כפול ומכופל, כי מהם ילמדו כל העם כי שמירת התורה היא לפי רצונם ומאוויהם ורצון שליטתם, ובזה הפכו את שמירת התורה לפלסתר" | המכתב המלא (חדשות חרדים)
בצל סערת פסק הבוררות בישיבת פוניבז', בעוד שב'פלג המחבלים' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ עדיין לא החליטו לאן פניהם מועדות, ובזמן שנשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן מסתובב ברחובות העיר כחתן היוצא מחופתו – יצאנו בתחקיר מעמיק אחר דמותו של האיש שחרץ את הגורל והכריע את הכף | מי אתה דוד חשין? ממשפחתו החרדית, אחיו וגיסיו - ועד מסלול חייו המרתק | הפרופיל המלא (חרדים)
יהודה סולובייצ'יק, בוגר ישיבת פוניבז' וכיום בכיר מאוד בעשייה הציבורית החרדית, כותב טור מעמקי ליבו על הניצחון שהיה אתמול בפסק הבוררות לצד 'השונאים' בישיבה ומזכיר לנו, מה שקצת שכחנו | הטור המלא והמדויק (עולם הישיבות)
בפסק בוררות ארוך ומנומק המשתרע על פני עשרות עמודים, עם סיעיפים רבים, השופט חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז' | הצד של 'המחבלים' יאלצו להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה - בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים | הפסק המלא (חרדים)
כארבע שנים לאחר שמונה לשמש בתפקיד הבורר בסכסוך שנמשך עשרות שנים בישיבת פוניבז' - בשבוע הבא צפוי השופט בדימוס דוד חשין לפרסם את פסיקתו, בכפוף להסדרת התשלומים | הכרעתו, כך מקווים כולם, תעשה סוף לסכסוך בין הגיסים, נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן ופלג 'השונאים' מחד - וראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ ופלג 'המחבלים' מאידך, סכסוך שגרר אחריו את כל הציבור החרדי | אלו האופציות לפתרון המחלוקת (חרדים)
ביטל את העדות ועלה על מסוק: הפרטים על גל השמועות | שולמן ישלם: גל התייקרויות במשק הישראלי - הפרטים וההשלכות | כל הפרטים על סאגת הענק בהלווית מנהיג הפלג הירושלמי | זקן ראשי הישיבות מחזק את הראשל"צ וחבר המועצת: אסור להתגייס לצה"ל | הילולת האדמו"ר ממודז'יץ שהיה מגדולי המלחינים החרדים - סיקור ותיעוד (מעייריב)