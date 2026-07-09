טילים איראניים חדרו לירדן, בסיסים אמריקניים בכוויית ובחריין הותקפו – ודיווחים על פגיעה במתקן הגרעיני בבושהר. צה"ל העלה כוננות לשיא, שר הביטחון כ"ץ מבהיר: "נשלם בעוצמה רבה אם ישראל תותקף" | ישראל נערכת להרחבת הירי (צבא וביטחון)
מתחם הכור הגרעיני בבושהר הותקף אמש באמצעות "עצם מעופף" שפגע בסמוך ליחידת הכוח הפעילה, כך אישרו גורמים רשמיים ברוסיה ובאיראן | האירוע מתרחש בשיא המלחמה באזור ומעורר דאגה בינלאומית עמוקה מפני דליפה רדיולוגית, למרות הצהרות ההרגעה מהשטח (העולם הערבי)
בכיר בצה"ל ששוחח מוקדם יותר עם כלי תקשורת בינלאומי, אמר כי בדיעבד מתברר כי זו הייתה טעות לקחת אחריות על תקיפת הכור בבושהר | הרגישות נובעת מכך שמדובר בכור בו עובדים רוסיים רבים, וגם שוכן בצמוד למדינות המפרץ הערביות (חדשות)