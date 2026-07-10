קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בושם או דאודורנט בשבת: האם יש איסור הולדת ריח טוב בגוף האדם, והאם מותר בשבת חתן להתיז מי ורדים על הידיים של המתפללים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בחלק השלישי והאחרון בסדרת הכתבות על עולם הבשמים, נעסוק בשאלה כיצד תעשיית הבישום המודרנית שוברת את מוסכמות ה"נעים", חוקרת את המתח בין משיכה לדחייה, ומציעה לצרכן המודרני חוויה חושית רדיקלית שמערבבת זיכרון, טראומה ואמנות - כשהכל ממוקם ממש על קצה קצהו של הגבול שבין יופי ללכלוך (מגזין כיכר)
אחרי שסקרנו את ההיסטורה של הבושם, את שיטות העבודה המורכבות וחומרי הגלם הנדירים והיקרים הגיע השעה לתוצר הסופי - הבשמים עצמם | מהו הבושם ששפריץ אחד ממנו יכול לעלות כמו מכונית קטנה? מה המארז המפואר ביותר שיוצר עבור בקבוק בושם? מה הבושם החביב על מלכים ומהם בתי הבישום הוותיקים ביותר שאף ייצור בשמים במיוחד עבור בתי מלוכה? ובהקשר הישראלי, איך קרה שחנות צנועה בבאר שבע מוכרת בושם בעשרות מיליוני שקלים? | החלק השני בסיפורו של ריח הניחוח (מגזין כיכר)
מן הבשמים המצריים העתיקים והקללה על גילוי הליך הכנת שמן האפרסמון בעין גדי, דרך המעבדות של טאפוטי וגראס לבישום כפפות העור, ועד למעבדת הכימיה המודרנית - מסע היסטורי-מדעי שמפרק את היוקרה לגורמים ומראה כיצד נדירות, זמן ועבודה אנושית הופכים ריח לסטטוס, לזיכרון ותעשייה המגלגלת מיליארדים (כיכיר מגזין)
לפני שנתיים ריסס נהג אוטובוס ערבי בושם על צעירים בירושלים בטענה כי הם מסריחים. חוננו הגיש תביעה אזרחית נגד הנהג בסך 220,000 ₪: "לפצות את הנערים על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם וכן להביא להרתעה כנגד אותם מעשי אנטישמיות" (חרדים)
החידוש הטכנולוגי המהפכני
שפותח על ידי חברת OSMO
האמריקאית,
מביא איתו ניחוחות
חדשים ומרעננים |
לטענתם הטכנולוגיה
מאפשרת פירוק ריחות לגורמים,
שליחתם כקוד דיגיטלי
למקום אחר,
והרכבתם מחדש | והאם זהו סופם של היתושים הטורדניים? (מעניין)
ההבדל בין או דה טואלט לאו דה פרפיום קשור לכמות ריכוז הריח שיש בבושם. הריכוז ישפיע על משך הזמן שהמוצר יחזיק על העור ומתי כדאי להניח אותו. לטואלט יש ריכוז שמנים נמוך יותר מהפרפיום. מדוע ואיך זה עובד? הנה כל התשובות (יופי)
על טעם וריח אין מה להתווכח, אבל על הדרך שתגרום לך להדיף ריח טוב, בהחלט יש מה לדון. החל משילוב ריחות וכלה בהתזת מיכלים של דאודורנט על גוף לא נקי - כל הטעויות שיזמינו מבטים עצבניים באוטובוס (סטייל וטיפוח)