עד היום נוכחות באתרים הגדולים נשמעה כמו משהו ששייך לרשתות ולמותגים עם תקציבי ענק. עכשיו, שיתוף פעולה חדש בין בזק B144 לכיכר השבת מציע לעסקים קטנים דרך פשוטה להיכנס לדיגיטל הגדול - במחיר של החל מ- 434 ₪ בחודש (כלכלה)
מאחורי הקלעים של הפקת השמחות במגזר: מפת ההוצאות הדרמטית של ההורים נחשפת, יחד עם המנגנון הפסיכולוגי שקובע אילו אנשי מקצוע יקבלו את שיחת הטלפון המיוחלת,
ומי יישארו מחוץ ליומן ברגע שבו המחותנים פותחים את המכשיר הסלולרי כדי לסגור את האירוע (חתונות)
בזק פרסמה אתמול את דוח האינטרנט השנתי ל-2025, שבודק את הרגלי הגלישה והצריכה הדיגיטלית של הציבור הישראלי | הדוח חושף את השפעת הבינה המלאכותית על אזרחי המדינה | כמה אחוז משתמשים בבינה המלאכותית, כמה מתוכם משלמים פרימיום - והנתון המפתיע לגבי התפקיד של ה-AI בשוק העבודה (דיגיטל)
קרן העושר של נורבגיה הודיעה על משיכת השקעותיה בחברת 'בזק' הישראלית, בעקבות מה שהם מכנים "תמיכה וחיזוק ההתנחלויות" | בזק מספקת אמנם שירותים גם לאיזורים פלסטיניים, אך "היקף השירותים הניתנים להתנחלויות גובר ומשפיע יותר" (כלכלה, בארץ)