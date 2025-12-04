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בזק

עוד כתבות על בזק:

בעומק 50 מטר

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1
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"חיפשו אותי בכיכר השבת" 

מיכל כהן|מקודם
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תחקיר מיוחד

כיכר השבת|מקודם

דוח חדש חושף

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אחת מהקרנות הגדולות בעולם

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1

"לא מתקפת סייבר"

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ישפיע על תיק 4000?

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13

היועמ"ש הכריע

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5

המקורב העיד

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20
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1

יחד עם ראש העיר

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1

התמלילים נחשפים

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24

בכפוף לשימוע

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3

ההסתבכות בתיק 4,000

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10

סיום חקירת תיק 4000

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6

בניגוד לשרה

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29

תיק 4000

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תיק 4000

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243 אלף ש"ח

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מסעיר ומרגיז

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כיכר השבת
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