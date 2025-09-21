הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי הבחורים על ההחלטה המפתיעה לקראת ראש השנה בשל מצוקת המקום • האדמו"ר יתפלל עמם שחרית ב'גרויסע שטוב' • בתוך כך: תפילות לרפואת האדמו"ר שאושפז הבוקר • כל הפרטים (חסידים)
אך פחות מחודש חלף מאז שלחנו את בנינו לישיבה גדולה בראש חודש אלול, מתוך תפילה ותחינה כי יצליחו ויעשו חיל במקום לימודם | כמה דמעות שפכנו וכמה בקשות נשאנו שיגיעו למקום הכי טוב עבורם, בו יוכלו לעלות ולהתעלות באמת, אך האם אנו יודעים באמת מה מצבם הרוחני? | במסמך מטלטל, פורס הרב יוסף הריס ראש ישיבת "נתיבות התורה" מידע קשה לעיכול על הסיכון הרוחני של אחוזים ניכרים בעולם הישיבות, לצד ניתוח שורשי הבעיה והפתרונות לתופעה החמורה (מגזין, עולם הישיבות)
בצה"ל עדכנו הערב, כי השבוע יחלו בשליחת הזימונים לעולם התורה, הזימונים ישלחו במספר פעימות בחודש הקרוב - עד להשלמת זימון כלל 54,000 הצווים | גורמים בכירים בצה"ל אמרו הערב ל'כיכר השבת', כי בשונה מפעמים קודמות, הפעם, צה"ל מתכוון לאכוף את הצווים במספר דרכים (חדשות חרדים)
ברוכות הבאות לפודקאסט המרתק של חוי בר זאב והשבוע אנו עם פרק ראשון ומרתק בו נעלה שיחה עם רבקה, שדכנית ותיקה, על השינוי השקט שמתרחש במערכת השידוכים החרדית: הפער הגדל בין ההשכלה והבשלות של הבנות לבין הבחורים, הדרישות החדשות, והסימנים לשינוי תודעתי (זוגיות)
האדמו"ר מבעלזא הורה במכתב מיוחד שנשלח ע"י המשב"ק לבחורי הישיבות שלא לעלות למירון בל"ג בעומר עצמו, אלא באחד הימים הסמוכים | החלטה דומה התקבלה בשנים קודמות גם בחסידויות אחרות כמו ויז'ניץ וסלונים, במטרה לשמור על קדושת הבחורים | המכתב המלא (חסידים)
קרוב לאלף בחורי ישיבה נבחנו על ידי "שערי הוראה" בשלב א' של מבחני שו"ע הרב על הלכות פסח | במוקד המרכזי של המבחן בירושלים, נערך לאחר המבחן זיץ חסידי ענק בראשות הגאון רבי חיים שמרלר יחד עם עשרות הגרלות יקרי ערך | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות בחורים חסידים תושבי העיר אלעד התכנסו ל'קומזיץ' מיוחד שהתקיים בראשות המשפיעים הרה"צ רבי נחמן בידרמן והרה"צ רבי חיים יצחק קאפף. את המעמד הנעימו בעלי המנגנים אהרלה סמט, הקלידן ראובן פוירשטיין ומקהלת נשמה (אנ"ש)
בהיכל ישיבת 'תפארת לוי' בעיר אלעד התקיימה שמחת השבע ברכות לרגל שמחת נישואי בן הזקונים של ראש הישיבה הגאון הרב משה הלוי. בשמחה שאורגנה ע"י הרב מאיר דהן, ראש המוסדות ונשיא הישיבה השתתפו רבני וצוות הישיבה, אישי ציבור וכמובן הבחורים שרקדו לרגל השמחה הגדולה (חרדים)
איך ניתן להבריח גת לחו"ל בלי להיתפס? איך הגיבו ראשי המבריחים כאשר מי שנתפס ושוחרר התארח באולפן 'כיכר' ומדוע ההברחות לעולם לא יפסקו? • וגם: האם ניתן למנוע מבחורים תמימים ליפול ברשת • ראיון נטול כפפות עם המבריחים והספקים (מגזין 'כיכר')