בתחילת חודש כסלו לפני כשנה, נערכו מבחנים לדיינות למאות אברכים. למרות התחייבותה של הרבנות להעניק את התוצאות בתוך 120 ימים, המבחנים עדיין לא נבדקו. • נבחן: "אין לי מילה אחרת איך להגדיר את זה. זה פשע" • האחראי על מערך הבחינות מודה: "זה עוול" • הרבנות: "העומס לא מאפשר לתת שירות ראוי" (חרדים)
חשבתם שאם למדתם טוב לבחינת רבנות אתם יכולים להיות רגועים בגשתכם לבחינה? מסתבר שלא! – הרישום לבחינה יסב לכם כאבי ראש ולחצים לא קטנים, וההמתנה לציון תציב בפניכם עוגמת נפש. המכשולים הרבים העלו תמיהה רבתי האם אין פיקוח על מחלקת הבחינות של הרבנות? (חרדים)
עורך הדין החרדי גיא ניומן הגיש עתירה המבקשת לפסול מבחנים ללשכת עורכי הדין. לדברי ניומן, המבחנים של לשכת עורכי הדין אינם מידתיים ופסולים ועל כן אין להתחשב בתוצאותיהן. "לא ייתכן שבגלל האג´נדה של ראשי הלשכה ששמו להם למטרה להגביל את מספר הרשאים לזכאות, רבים ייכשלו ולא יוכלו להגשים את חלומם", הוא אומר