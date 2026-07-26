לאחר שוועדת הבחירות ושירות התעסוקה הודיעו על גיוס אלפי עובדים לקראת הבחירות, ב”כיכר השבת” ביקשו לברר האם גם צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם יוכלו להשתלב בתפקידים. בוועדת הבחירות השיבו כי אינם גוף אכיפה וכי מי שעומד בתנאי הכשירות הקבועים בדין רשאי להתמנות לתפקיד (בארץ)
למרות הרשעה פלילית בגין מעילת כספים, מארין לה פן מזנקת בסקרים ומסתמנת כנשיאה הבאה של צרפת | בעוד יריביה הפוליטיים זועמים, נראה כי עבור מיליוני צרפתים היא הפכה לתקווה הגדולה של המדינה ושל הימין האירופי כולו (חדשות בעולם)
מארין לה פן, אשת הימין הקשוחה שמבטיחה צרפת ללא מהגרים, ניצלה שוב מגורל אכזר לקריירה הפוליטית שלה | שעות אחרי שהורשעה בבית המשפט בפעם השנייה, הודיעה לה-פן כי תתמודד לנשיאות צרפת - ללא אזיק אלקטרוני, למרות פסיקת בית המשפט | זו כבר הפעם הרביעית שהיא מתמודדת לנשיאות. הפעם, רבים הם המאמינים כי יש לה סיכוי טוב להיכנס לארמון האליזה, בתנאי שהכל ילך לפי התוכנית המתוחכמת של עורכי דינה (מגזין כיכר)
סערה במערכת הבחירות: סרטון תעמולה חדש של מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט, המציג את השותפות בקואליציה כ"לא ציוניות", מעורר זעם בש"ס. במפלגה תוקפים: "הטיל דופי בלוחמי צה"ל ובמשפחות שכולות - זו הסתה מתנשאת".(פוליטי מדיני)
יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר הכנסת לשעבר מודיע על פרישה מהמרוץ בפריימריז בליכוד ועל יציאה לדרך עצמאית. המטרה: מפלגת ימין ציונית חדשה עם דמויות פוליטיות מהימין השמרני כמו אילת שקד| מועמדים נוספים: עליזה בלוך וחגי לובר| ההכרזה הרשמית בתוך שבועיים (פוליטי)
בנאום דרמטי, חשף הרמטכ"ל לשעבר כי חודש לאחר פרוץ המלחמה פנו אליו חברי קואליציה במהלך להקמת ממשלה חלופית. איזנקוט תקף את נתניהו וקבע: "זו הממשלה הרעה ביותר מאז קום המדינה, החלפתה היא חובה" (פוליטי מדיני)
מיומני המלחמה אל הקלפי: האם המפקד שהציל את קייב בדרך להדיח את האיש שהפך לסמל המאבק העולמי? פשיטות חשאיות, האשמות בכישלון צבאי ודו-קרב בשידור חי מלונדון – הדרמה מאחורי הקלעים של הנהגת אוקראינה נחשפת (חדשות בעולם)
מדוע החליט חסיד רחמסטריווקא, אב לארבעה ומפתח תוכנה מצליח, לעזוב את 'כלוב הזהב' של ההייטק ולצאת לקרב פוליטי שגרר איומים, אלימות וניסיונות השתקה? מהי מערכת ההפעלה החדשה שהוא מציע לציבור החרדי, ולמה הוא בטוח שאנחנו חייבים לקחת אחריות כלכלית על המדינה? | בריאיון מיוחד בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, נחשף סיפור חיים מרגש על התמודדות, שבירת מוסכמות, שליחות, והשראה נדירה • צפו בריאיון (כיכר FM)
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, חושף כי בוועדה מקיימים דיונים ותרגולים חשאיים לדחיית הבחירות בשעת חירום ומשבר קשה • "דחייה מוגבלת, מפוקחת ומנומקת עשויה להיות מוצדקת" (משפט)
הדמוקרטיה בקולומביה תחת מתקפה: סרטונים חושפים כיצד טרוריסטים קומוניסטים גררו אזרחים לקלפיות באיומי נשק | למרות ניסיון ההטיה האלים, אבלרדו דה לה אספריילה ניצח ונאלץ לחגוג את היבחרו מאחורי זכוכית משוריינת בשל חשש ממשי מהתנקשות (חדשות בעולם)