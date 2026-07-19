פסק דין דרמטי נגד רשת המסעדות המובילה: שופט בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל פצצה משפטית לאחר שעובד בכיר נפגע במהלך עבודה חריגה. המסעדה תשלם פיצוי עתק לאחר שבית המשפט קבע: חובת הבטיחות הופרה ברגל גסה (משפט)
מנכ"לית ארגון 'בטרם', אורלי סילבינגר, בראיון נוקב למשה מנס ושוקי סלומון, חושפת את הנתונים המבהילים של שנת 2026 | "עוני, חוסר מודעות והשגחה מאתגרת הם שילוב קטלני" |מהם גורמי המוות המרכזיים ואיך הופכים את הבית למבצר בטוח? (דבר ראשון)
הרב שלום מלול רב חטיבת המלב"ח (היחידה לזיהוי חללים בשורה) בראיון מלא השראה וחיזוק | איך מעבירים מסר נכון לילדים | ככה האירנים משתמשים בדמויות מצוירות בשביל הסברה | מי הולך מכות עם קנגורו | רץ ברשת מהעולם (דבר ראשון)
הרגולטור הסיני משנה את כללי המשחק בתעשיית הרכב: החל מ-2027, כל יצרני הרכב יחויבו לשלב מנגנון מכני לפתיחת דלתות גם במקרה של תאונה או שריפה | ההחלטה התקבלה בעקבות שורת תאונות קטלניות - בהן מקרה מתוקשר במיוחד שבו נהג נלכד למוות בתוך רכב חשמלי לאחר שידיות הדלתות האלקטרוניות כשלו (רכב)
חברת התעופה ההודית, 'אייר אינדיה' מואשמת כי מטוס של החברה ביצע שמונה טיסות מסחריות למרות שתוקף תעודת הכשירות האווירית שלו (CofA) פג | אישור ה-CofA הוא מסמך רגולטורי חובה המאשר כי כלי טיס כשיר לטיסה ורשאי להפעיל שירותים מסחריים באופן חוקי | הרשויות פתחו בחקירה והמטוס קורקע (תעופה)
לא מעט ילדים נפצעו או נהרגו ח"ו לאחרונה עקב חוסר השגחה | איך שומרים על בית בטוח אבל לא מלחיץ? | איך מסבירים לילדים כללי בטיחות, בלי להפחיד אותם יותר מדי? | זו האחריות שלכם, ההורים, למנוע את האסון הבא | על ההבדלים בין הגנה אמיתית לבין פיקוח יתר
כשהדחיפות של בטיחות בבנייה פוגשת את המציאות הקשה – ארבע תאונות ביממה אחת מזכירות שהמחיר של הזנחה הוא חיי אדם. המוסד לבטיחות ולגהות מתריע: הקפדה על תקנות היא לא בגדר המלצה – היא הגנה הכרחית על חיים (בטיחות)
מבנה השאסי הוא אחד המרכיבים הקריטיים ביותר ברכב המודרני - מהווה את השלד המרכזי עליו נבנה כל הרכב, ובלעדיו לא ניתן להבטיח את יציבות הרכב ובטיחות הנוסעים. המאמר שלפניכם יסביר כיצד לשמור על תקינות השאסי, למנוע נזקים ולהאריך את חיי הרכב (רכב)
יצרנית הרכב הסינית SAIC משיקה את גרסת 'שנת אור' של מכונית הדגל החשמלית שלה, המצוידת בסוללת מצב מוצק למחצה חדשנית המציעה טווח נסיעה חסר תקדים, טעינה מהירה במיוחד ובטיחות משופרת - והכל במחיר תחרותי של 47,600 דולר (רכב)
מאות מנהלים ואנשי מקצוע מהרשויות המקומיות, בהם מנהלי אגפי שפ"ע, מנכ"לים ומנהלי מחלקות, השתתפו בכנס מקצועי מיוחד שערך מכון התקנים הישראלי השבוע. הכנס, שהתקיים במתחם D-ONE במועצה אזורית דרום השרון, עסק בהיבטים השונים של בטיחות מתקני משחקים, כושר וספורט במרחב הציבורי (בארץ)
סוכות הוא חג משפחתי מאוד, שאהוב על ילדים ומבוגרים כאחד. עיקר העניין הוא כמובן הסוכה, שאותה בונים ומקשטים כולם יחד, אך לזהירות יתרון מרכזי בעניין | ד"ר דנה פלורנטין , מומחית לרפואת משפחה של כללית במחוז דן – פ"ת מפרטת מספר המלצות בטיחותיות שיעזרו לצלוח את החג בבטחה (בריאות)
הטרור מנסה להרים ראש בכל הגזרות: יחידת הסייבר בלהב 433 עדה למגמה נרחבת של צירוף מנויי טלפון ישראליים לקבוצות WhatsApp שונות בהן מוצגים פעילות ותכנים קשים כנגד מדינת ישראל | אלו הפתרונות (חדשות, דיגיטל)