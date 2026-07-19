כיכר השבת

עוד כתבות על בטיחות:

מחדל בטיחות כבד

|

ניתן למנוע

||
6

דבר ראשון | התוכנית המלאה

||
6

בלבן של עיניים

||
3

החל מ-2027

|

השלכות חמורות לחברה

|

זה בשבילכם

|

לטובת נסיעה בטוחה ומוגנת

||
2

בעקבות אירועי הימים האחרונים

|

נוסעים על בטוח

|

קיבלה את האישורים הדרושים

||
22
ש

מטעם מכון התקנים הישראלי

כיכר בשיתוף מכון התקנים הישראלי|מקודם
ש

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

כיכר בשיתוף כללית|מקודם

משחק מסוכן

||
1

"תשנו את הגדרות האבטחה"

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר