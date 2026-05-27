ארגון זק"א - רגע של אמת וארגון בטרם לבטיחות ילדים יוצאים בקריאה דחופה להורים, במיוחד בחודשי הקיץ | אל תגידו "לי זה לא יקרה" – משום שהדבר עלול להתרחש גם אצל הורים מסורים ואחראים | גורמי המקצוע: כך תמנעו את האסון הבא של שכחת ילדים ברכב (בריאות)
מנכ"לית ארגון 'בטרם', אורלי סילבינגר, בראיון נוקב למשה מנס ושוקי סלומון, חושפת את הנתונים המבהילים של שנת 2026 | "עוני, חוסר מודעות והשגחה מאתגרת הם שילוב קטלני" |מהם גורמי המוות המרכזיים ואיך הופכים את הבית למבצר בטוח? (דבר ראשון)
דוח "בטרם" לשנת 2025 חושף נתונים מזעזעים על תמותת ילדים במגזר • ראיון של ישי כהן גורר את כל כלי התקשורת לעסוק בכותרת הדרמטית והאיום של דגל התורה | שוד מזוין: ערבים בתחפושת חיילים | ישראל תחת הצפות: חילוצים דרמטיים ופינוי בתי ספר (דבר ראשון)
בתקשורת תוקפים את שר האוצר, אך האם מדובר בפרסום עצמי? |הסיבה הסודית לכך שרק ספרדים נעצרים |מה מתרצים לעצמם האנשים שמבריחים שבח"ים תמורת בצע כסף | מומחית בטרם אם כלל פשוט שיכול להציל חיים של ילדים | איך זה שילד חרדי הוא בסיכון כפול למוות מתאונה | איך ישראל מעורבת במלחמה בין ארה"ב וונצואלה (דבר ראשון)
משאל רחוב אודות נתון הקטל הנוראי במגזר החרדי | מה מוטקה בלוי יגיד לשכן החרדי שלו שהחליט להתגייס? | שיא עולם בגלישת גלים | מה קורה כשמחבלים הולכים מכות בכלא עופר | באילו מכשירים יפסיק לעבוד הווטצאפ (דבר ראשון)
פינת 'רץ ברשת' על המוקשים המפתיעים של כיתת הכוננות במודיעין עילית | בפינת הבריאות - פדיקור רפואי בלייב | בפאנל נרחב - הארגון החרדי שפועל למנוע קטל מיותר | בפינת האייטמים הקצרים - החוק והקנס שיקבלו מי שיעשנו ברחובות איטליה (דבר ראשון)
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן נטש אירוע בבירה, לאחר שבנות עלו לשיר. לשכתו: "באופן עקרוני ליצמן אינו נכח באירועים בעת שמושמעת שירת נשים בהתאם לאורחות חייו ולהשקפותו הדתית, סגן שר הבריאות אינו מתערב כלל בתכני ארוע אליו הוא מוזמן ואין כל צורך להתנצל על כך ונדרש גילוי הבנה לכבד אדם שנוהג על פי אמונתו"