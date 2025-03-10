ב.ד.ה. מארה"ב מגיעה הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת רבקה שטיינוורצל ע"ה • המנוחה זכתה להינשא לגדולי עולם, והעמידה דור ישרים מבורך • חתנה הגדול, האדמו"ר מקרלין סטולין • ההלוויה היום בבורו פארק (דיין האמת)
אבל כבד בחצה"ק ביאלה, ובחצה"ק בעלזא, עם היוודע הבשורה הקשה על הסתלקותו של האי וותיק וחסיד, הגאון החסיד הרב מאיר צבי ברנד זצ"ל, חבר בד"ץ קהל 'מחזיקי הדת בעלזא', ומזקני חשובי חסידי ביאלה, והוא בן פ"א שנים בפטירתו (דיין האמת)
ממושב יסודות מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' אהרן מאיר אייכנשטיין ז"ל מזקני חשובי חסידי ביאלה, ומוותיקי תושבי מושב יסודות שנפטר לבית עולמו והוא בן 80 בפטירתו | המנוח זכה לארח בביתו אדמו"רי בית ביאלה | מסע ההלוויה היום בשעות הצהריים (דיין האמת)
האדמו"ר מסטריקוב ירושלים בטיש הילולא לרגל הילולת האדמו"ר רבי דוב בעריש מביאלה זי"ע | כידוע בעל ההילולא נהג לומר שעשירות טובה לישראל ואף אמר לרבו הרה"ק ר' מנחם מנדל מקוצק זי"ע, שכשהוא ינהיג עדה, ישפיע עליהם עשירות, עד כדי כך ששנות הנהגתו היה נקרא בפי חסידי וורקא "שבע שנות השובע" | השבוע ציינו 148 שנים להסתלקותו (חסידים)
לרגל נשואי נכד האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרה"ג יחיאל יהושע רב קהילת שפיקוב באנטווערפן עם בת האדמו"ר מדינוב ביתר, בני הקהילה ערכו מסיבת שבע ברכות באולם 'בית מלכה' בבני ברק, בסעודה השתתפו כלל החסידים שפיזזו לכבוד השמחה בבית צדיקים | צפו בגלריה (חסידים)
בלון הניסוי של המפלגות החרדיות עם הליכוד, כל הפרשנויות והמשמעות של החוק והורדתו מסדר היום הציבורי | הדוגמה האישית של האדמו"ר מבאבוב | ה"אני מאמין" ה-14 של ביאלה | הפטירה בשבע ברכות ביום ההולדת | הברית בסיום השבעה של המשגיח (מעייריב)
המאבק בין שלומי אמונים וש"ס הסתיים בהפסד הציבור כולו, ההכתרה המרגשת בביאלה - והפרטים על המשב"קים וה'הויז בוחרים', פרויקט הענק של הרבנית מסאטמר לאלמנות בלונדון, מתנת היומולדת של תלמידי אור ישראל לראש הישיבה, המאמצים לדחיית גזר דין המוות של הצעיר היהודי באיראן והתכנון של הקנאים לל"ג בעומר (מעייריב)
ככלות ימי השבעה, התאספו אלפי חסידי ביאלה למעמד 'קיום רצון צדיק', בהגשמת חזונו בהמשך ההנהגה כפי שדווח הבוקר ב'כיכר' ביריעה נפרדת | תיעוד מלא החל מתפילת שחרית בצל האדמו"ר, מעמד ההכתרה, קבלת מרות, והעליה לציון הק' | (חסידים)
הפרטים החדשים על הפשרות החרדיות בחוק הגיוס והמכתב החריף של זקן ראשי הישיבות, הצוואה המפתיעה של האדמו"ר מביאלה והאדמו"ר החדש, יום הולדת של האדמו"ר בדאבוס, ההצטרפות של השר החרדי לקריאה להתיישבות יהודית בעזה והחתנים הדתיים של חידון התנ"ך (מעייריב)
כלל חסידי ביאלה הנמצאים בימים אלו בימי אבל על לכתו של האדמו"ר זצ"ל, הופתעו לגלות פרטים מהדלפת הצוואה שתוכננה להתפרסם רק ביום חמישי עם כלות ימי השבעה | בצוואה המסודרת נחשפת דמותו של המנהיג החדש לאלפי החסידים - הבן הרביעי, הוא הבן שהרבי בחר בו להמשיך את העדה, הרה"צ רבי יצחק יוסף דוב רבינוביץ, ראש ישיבות ביאלה | כל הפרטים (חסידים)
הפגישה של הראשל"צ עם בכירי מערכת הביטחון בישראל, האדמו"ר מביאלה זצוק"ל נפטר - מי יהיה הממשיך?, הנשיקה של האדמו"ר ליתום הרך נינו של האדמו"ר מספינקא, ספר הגיליונות - הלומדעס של הרב אלישיב, הפרטים על ההדלקות הגדולות שבוטלו במירון והמספרים המדממים של חרבות ברזל (מעייריב)
סיכום אירועי הפורים בעולם הישיבות ובחצרות הקודש, העימות המילולי בין פינדרוס למשפחות החטופים בכנסת, שנתיים ללכתו של מרן שר התורה - בנו סיים את הש"ס ועלה לקברו והכנסת ספר תורה עתיק לע"נ חללי חרבות ברזל בקהילה היהודית ברומא (מעייריב)
ההרוג, ר' אברהם משה רבינוביץ ז"ל ממנצ'סטר, נכדם של האדמו"רים מביאלא - זקן חברי מועצת גדולי התורה של אגו"י והאדמו"ר מקופיטשניץ' - זקן אדמו"רי רוז'ין. הותיר אחריו את אישה וילד אחד. הותיר אחריו בן בגיל חצי שנה (חדשות חרדים)
היישוב החרדי הקטן בהרי יהודה לא מפסיק לחולל סערות | חסידי ביאלה ביישוב טוענים כי הוועד מתנכל להם ללא כל סיבה ואף ניתק את החשמל שוב בבית הכנסת, כנגד הפסיקה המפורשת של בית הדין | בוועד היישוב מגיבים: "החסידים לא שילמו. אנחנו מצרים על כך שהחסידים בחרו לא ללכת למרא דאתרא" (חרדים)