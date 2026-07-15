כמעט שלוש שנים לאחר הטבח הנורא, התכנסו בני משפחתו של מתן מרדכי ליאור ז"ל בבית משפט השלום בבאר שבע, לדיון רווי דמעות וכאב בטיעונים לעונש של שלושת הנאשמים שגנבו ובזזו את מערכת ההגברה של בנם בעודו מוטל ללא רוח חיים בשטח. בדיון קורע לב תיארו ההורים השכולים את עזות המצח של הבוזזים, אשר הגדילו לעשות והגיעו לבית המשפחה במהלך ימי השבעה כדי להסוות את מעשיהם השפלים (בארץ)
ברקע השריפות בהרי ירושלים, שוטרי מג״ב מתחנת מטה יהודה פועלים להסברה ואכיפת הדלקות מנגלים בגזרה | בנוסף, לוחמי מג"ב פעלו במהלך הלילה למניעת ביזה בישובים שפונו מבתיהם | המשטרה: "אנו קוראים לציבור להיות ערניים, ולהתרחק ממוקדי שריפה פעילים" (משטרה)
עיתון ה'ניו יורק טיימס' מתאר בפירוט את תופעת ההשתלטות על הסיוע ההומניטרי בידי מה שהוא מכנה "כנופיות" | מקרי הביזה יצרו מצב שמאות טונות של מזון מחכות במעברים, ואין איש שמוכן לבוא לאסוף מחשש להיתקל באחד מחמושי חמאס או אותן כנופיות חמושות בדרך (חדשות)