בעוד הליכוד רושמת ירידה קלה ל-28 מנדטים, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט מתחזקת ל-22 מנדטים – ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה איזנקוט עוקף את נתניהו עם 47% תמיכה לעומת 44% | תמונת הגושים הנוכחית מציבה את הקואליציה על 58 מנדטים בלבד, בעוד האופוזיציה מטפסת ל-62. מפלגתו החדשה של חילי טרופר לא עוברת את אחוז החסימה | סקר חדש (פוליטי)
איזנקוט פותח פער על בנט ולפיד בסקרים שפורסמו הערב. באחד מהם בנט נמצא במרחק מנדט אחד בלבד מ'הדמוקרטים' של יאיר גולן | הסוקר צוריאל שרון: לראשונה רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים של יצביעו (פוליטי)
סקר המנדטים של "ישראל היום" ו"קנטאר": הליכוד נותר יציב, בנט ולפיד נחלשים ל-22 מנדטים, וגדי איזנקוט מתחזק ל-17. בצלאל סמוטריץ' מתאושש ועובר את אחוז החסימה. בגוש השינוי בוחנים חיבור בין הנדל לטרופר בתקווה להגיע ל-61 מנדטים ללא המפלגות הערביות (פוליטי)