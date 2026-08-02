דוח חדש של Verizon חושף את האמת המטלטלת על עלויות פריצות הסייבר: הנזק הכלכלי זינק ב-80% תוך חמש שנים – הרבה מעבר לאינפלציה. כך הפכו אירועי הסייבר להוצאה תפעולית קבועה שמאיימת למוטט עסקים | התחזית למנכ"לים (טכנולוגיה)
שלושה נוכלים מקליפורניה חשבו שמצאו את הדרך המושלמת לעקוץ את חברות הביטוח ב-142 אלף דולר בעזרת תחפושת שעירה במיוחד | אלא שביולוג מומחה ותחפושת אחת שנמצאה בארון הפכו את "מבצע טלף הדוב" מסיפור הצלחה לסיוט משפטי שהסתיים השבוע בגזרי דין (חדשות בעולם)
ערב חג הפסח, עם ישראל פושט על רשתות השיווק וקונה מכל הבא ליד לביתו | רגע לפני, בואו לגלות היכן החרדים עושים את הקניות שלהם, איזו רשת היא המועדפת על הצרכן החרדי וגם, איזו שתיה אתם אוהבים ומאיפה אתם מעדיפים לקחת הלוואה | כל הנתונים - גם בחלוקה למגזרים (סופר דאטה)
סוכנות הביטוח מנדי גפנר ביטוח ופיננסים נבחרה לשמש סוכנות הביטוח של מיזם "משיאים" – מהמהלכים המסקרנים והמדוברים בתקופה האחרונה במגזר החרדי | במסגרת החיבור האסטרטגי, סוכנות גפנר ביטוחים יחד עם סוכני המשנה שלה, ישמשו כסוכני הביטוח של משיאים, ויספקו את המעטפת הנדרשת למצטרפים לתכניות המיזם
יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, קיים היום דיון בנושא ביטוחי הרכב והתייחס למחירים היקרים: "נחה דעתי שתעריפי ביטוחי הרכב צריכים לרדת – קורא לרשות שוק ההון להאיץ את סיום הבדיקה – המחיר עולה מהר ויורד לאט ורווחי חברות הביטוח הרקיעו שחקים", אמר (חדשות כלכלה)
בעונת החורף מתרחשים מקרים שכיחים של הצפות ופגיעות מים בדירות רבות, נזקים העשויים להגיע להיקפים של מאות אלפי שקלים | מנדי גפנר, סוכנות הביטוח והפיננסים המובילה, עם מידע חיוני וטיפים מקצועיים לקראת גשמי החורף
טיסה ארוכה לחו"ל יכולה להיות חוויה מרגשת, אך גם מאתגרת. שעות ארוכות במטוס דורשות היערכות נכונה, החל מהאוכל שתבחרו לאכול במידה ואתם לא מתחברים לארוחות אשר מגישים במטוס או במידה ואתם רוצים שיהיה לכם אוכל גם לזמנים שבהם לא מוצע אוכל ועד הציוד שתרצו לקחת אתכם בתיק האישי על מנת להעביר את שעות הטיסה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. הכנה טובה תאפשר לכם לנחות רעננים יותר וליהנות מהטיול שלכם כבר מהרגע הראשון (תיירות)
פריצה נועזת לאור יום למוזיאון בפריז הסתיימה בפיצוי של יותר משלושה מיליון ליש"ט שהועבר לקרן האוספים המלכותיים של בריטניה | מדובר בגניבה של שני פריטים נדירים מהאוסף הבריטי, שהיו מוצגים בתערוכה זמנית במוזיאון קוניאק-ז’ה, ונשדדו באכזריות בשעת פעילות שגרתית לעיני קהל (בעולם)
המיליארדר האמריקאי תובע 410 מיליון דולר בטענה שיצירות נדירות של אמנים בעלי שם נפגעו בשריפה - לא פיזית, אלא נפשית | האם "נזק בלתי נראה" מספיק כדי לדרוש את מלוא סכום הביטוח? משפט תקדימי חושף את המתח בין ערך רגשי, כלכלי ואסתטי בעולם האמנות הגבוהה (בעולם)
בחורי ישיבה שנקלעו לתאונה
עוררו שאלה משפטית מורכבת ביחס לביטוח, לאחר שהתברר כי מי שלקח אותם הוא דרייבר שעובד בשחור | עו"ד ארביב, נאבק בשבילם והצליח להוציא שלושה מיליון שקלים פיצוי מהביטוח, אך יש לו כמה נקודות חשובות שצריך לשים לב אליהן (חדשות משפט)
מנכ"ל משרד התחבורה: כך תחזרו לישראל בבטחה; ומה חשוב לדעת על מעבר דרך ירדן וסיני? | האלוף במיל' גדעון שפר בריאיון: "איראן – איום מורכב" | מומחה ביטוח: כך תדעו אם אתם מכוסים במקרה של פגיעת טיל | תיעודים מרתקים | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
זינוק דרמטי בעלויות ביטוחי רכב, רווחים גבוהים לחברות הביטוח והתרעה רשמית מרשות שוק ההון מסמנים שינוי אפשרי בשוק שפעל עד כה ללא פיקוח מחירים - הציבור הישראלי מתמודד עם התייקרויות חסרות תקדים, והשאלה הבוערת: האם צעדי רגולציה יובילו להוזלה אמיתית או דווקא יחריפו את המצב? (רכב)
במסגרת תוכנית 'דבר ראשון' קיימנו ראיון עם פעילת הימין שעוקבת ברשתות החברתיות אחרי המחבלים והגנבים | איך הכל התחיל ומה המשטרה עושה בנידון | מדוע נחקרה 3 פעמים ולמה לדעתה אין עשיה אמיתית מול הבעיה שפוגעת בכולנו (פלילי)
היום כבר לא צריך להתאמץ כדי לוודא שאתם מכוסים במקרה אסון. הציבור בישראל מונע מחששות ולחץ של נציגי מכירות אגרסיביים, ומבזבז בכל שנה כ-3.6 מיליארד ש"ח על ביטוחי בריאות כפולים. שירות חדש יחסוך לכם את כפל הביטוחים וידאג שאתם מכוסים באמת (ביטוח)
אנו בפתחה של עונת הקיץ והיעד המועדף על ישראלים רבים הינו נתב"ג. ולא בגלל האטרקציות הרבות המצויות בו, אלא בגלל מה שממתין לכם מעברו השני • סגרתם טיסה? ישנם לא מעט דברים שחשוב שתדעו, ועדיף כבר בזמן רכישת הכרטיס (תיירות חוץ)