בעקבות התקיפה האיראנית הקטלנית על נמל התעופה הבינלאומי שהותירה עשרות נפגעים, ארה"ב מאשרת לכוויית עסקת ענק למערכות נגד כטמ"מים. המהלך נועד לחזק את ההגנה במפרץ באמצעות מערכות חישה, לוחמה אלקטרונית וטכנולוגיות יירוט מתקדמות נגד האיומים האוויריים (בעולם)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מבית מדרשו בבני ברק ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "מהו ביטחון?" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
אחרי שהתפרץ לשידור ועורר סערה, יאיר אנסבכר מגיע ל"דבר ראשון" ומטיח האשמות קשות בהנהגה: "משקרים לציבור שהכל בסדר בזמן שמנהלים מלחמת שולל" • על הניסים של הקב"ה, הסכנה מהאמריקאים ("הם רומי המודרנית") והדרישה להנהגה חדשה: "הקווים האדומים של בן גביר וסמוטריץ' נגרסו" |צפו (דבר ראשון)
בזמן שמתקפות הכטב"מים משנות את פני המזרח התיכון, ענקית הביטחון האירופית KNDS מטילה פצצה בתערוכת DIMDEX 2026. מנגמ"ש ש"נולד" בקרבות בלבנון ועד למערכת RAPIDFire שמשלבת בינה מלאכותית ליירוט נחילים – כך נראית "בועת ההגנה" החדשה של הקטארים. כל הפרטים על הנשק ששובר את כללי המשחק (בעולם)
בלב ים סין הדרומי, בייג'ינג השלימה את הקמתם של 'מבצרי רפאים' אלקטרוניים שמאיימים לשתק את נתיבי השיט העמוסים בעולם |כך הפכה סין שוניות אלמוגים מבודדות לרשת ריגול, מכ"ם ושיבוש אימתנית – המהלך שמשנה את מאזן הכוחות הצבאי מול ארה"ב והעולם (חדשות בעולם)
מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
לאחר הטבח הנורא באירוע החנוכה באוסטרליה, ישראל ביקשה ממדינות בעולם, בדגש על מדינות אירופיות, לתגבר את אבטחת אירועי חג החנוכה מחשש למעשי חקיינות לפיגוע באוסטרליה | גם נציגויות ישראל בעולם הונחו להימנע במהלך השבוע הקרוב מאירועי הדלקת נרות במתחמים פתוחים (בעולם)
היום פרסה גרמניה את מערכת ההגנה האווירית הישראלית חץ 3 בבסיס חיל האוויר הולצדרוף, בטקס היסטורי בו נכחו בכירים ישראלים | מדינות נוספות הביעו עניין ברכישת המערכת, אך ישראל בוחרת בקפידה את קהל היעד (צבא ובטחון)
דו"ח אמריקאי חושף כי העולם הערבי הוציא כ-243 מיליארד דולר על ביטחון בשנה האחרונה – כפול מהממוצע העולמי |המחיר: ההוצאה הצבאית הגבוהה נרשמה על חשבון הפיתוח החברתי | נראה שמדובר בהעדפה פוליטית (העולם הערבי)
חוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה | ימים יגידו? (בארץ, טכולוגיה)
בדו"ח ביקורת חדש, השביעי במספר מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על כשל עמוק ומתמשך בדרג המדיני והביטחוני: ישראל פועלת במשך שנים ללא תפיסת ביטחון לאומי סדורה, ואחת התוצאות – קריסת 3 עקרונות היסוד במתקפה (בארץ)
תופעת השב"חים שחודרת מזה שנים לאזור ירושלים גולשת לאחרונה גם לשערי היישובים הסמוכים, אך בגבעת זאב מתעקשים להישאר מחוץ למפה האדומה | בחודש האחרון בלבד נעצרו עשרות שב"חים בשער הכניסה, הודות לפעילות שמירה ומוכנות גבוהה של כוחות הביטחון המקומיים
״עצם קיומה של ועידה רבנית מעורר זעם עצום באיראן; עבור משמרות המהפכה האיראניים זו מטרה מפתה וסמלית, כמעט בלתי אפשרי לאבטח כל כך הרבה אנשים״, כך מסביר גורם ביטחוני ל'כיכר השבת', על הסיבה לביטול של ועידת הרבנים שהייתה אמורה להתקיים בשבוע הבא באזרבייג'ן הסמוכה לאיראן (חדשות)
מהידוק שיתופי פעולה ביטחוניים באתיופיה ואריתריאה, דרך ייצוא נשק ותמיכה טכנולוגית – ועד התמודדות עם השפעות פוליטיות באוסטרליה | כך ישראל מפעילה כלים דיפלומטיים וכלכליים כדי לבסס את מעמדה בזירה הבינלאומית ולחזק את הביטחון הלאומי שלה (מגזין כיכר)