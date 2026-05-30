מטוס קרב אמריקני הופל באיראן באמצעות טיל כתף מתוצרת סין | הממצאים החדשים מסבכים את היחסים הדיפלומטיים בין וושינגטנג לבייג'ינג | בייג'ינג מכחישה את הטענות ומנגד בארה"ב מבהירים כי הסיוע הסיני אינו בעל השפעה מכרעת בשטח (חדשות)
אחד הדגשים המרכזיים בביקור טראמפ בבייג'ינג היה נושא הסייבר. לפי הדיווחים, המשלחת האמריקנית לא הורידה מהמטוס הנשיאותי אף מכשיר אלקטרוני, ואנשיה לא הורשו לעלות אפילו תג שם שהוענק על ידי הסינים | זה מה שעומד מאחורי ההתנהלות האמריקנית (פרשנות)
לפי דיווח בארה"ב, פח ענק הוצב בסמוך למטוס הנשיאותי בבייג'ינג רגע לפני ההמראה, בתום הביקור המדיני של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | לפי הדיווח של כתבת הבית הלבן, ההנחיה הגורפת ניתנה להשליך לפח את כל המתנות והמזכרות שקיבלו האמריקנים מהסינים במהלך הביקור (חדשות)
מזכיר המדינה מרקו רוביו צולם כשהוא מצביע לתקרה בסין ונראה מתלהב מגובהה, בשיא הפגישה עם המנהיגים הסינים כאשר חבריו עמדו בנימוס לצד השולחן | בשלב מסוים הוא אף ניסה לצרף אליו את מזכיר המלחמה פיט הגסת' לסיטואציה המוזרה (חדשות)
סין מציגה "מהפכת ביולוגיזציה" – נחילי רחפנים שחושבים כמו טורפים בטבע. דיווח חושף כיצד אלגוריתמים של זאבים ונמלים הופכים לכלי הרג קטלניים, בזמן שמיליארדי דולרים זורמים למעבדות ה-AI המסתוריות (אסטרטגיה והגנה)
לאחר 7 שנים של נתק וקיפאון: הנשיא לי ג'ה-מיונג בביקור ממלכתי גורלי בסין. בצל שיגורי טילים בליסטיים מפיונגיאנג וחשש מ"שרפת" שרשראות האספקה של ענקיות השבבים, סיאול מנסה לרקוד על שתי החתונות – לשמור על הברית עם ארה"ב ולפתוח את השוק הסיני העצום. כך נראה הניסיון לשנות את מאזן האימה במזרח אסיה (בעולם)
הכטמ"ם החמקן החדש CH-7 השלים טיסת בכורה מוצלחת. הכלי, הבנוי בתצורת "כנף מעופפת" חסרת תקדים, מיועד לריגול אווירי בגובה קיצוני. עם יכולת שהייה של 16 שעות רצופות וגובה טיסה של 18 קילומטר, בייג'ינג מציבה סטנדרט חדש לעידן החמקנות (בעולם)
במסגרת אירועי 80 שנה לניצחון על הנאצים פרסם הרב שמעון פרוינדליך, שליח חב"ד בבייג'ינג, טור חריג וראשון מסוגו ביומון המפלגה הקומוניסטית הסינית שמגיע ל-750 מיליון קוראים | גורמים בקהילה היהודית: "חסר תקדים ואירוע משמעותי מאוד, ליהדות בסין אין מעמד חוקי" (בעולם)
מאז ה־7 באוקטובר מגבירה בייג'ינג את תמיכתה בפלסטינים, משמרת קשרים כלכליים עם ישראל, מחזקת את בריתה עם רוסיה ומפגינה כוח גרעיני – ועם זאת, סין הרשמית הביעה הסתייגות מאיראן בכל תקופת העימות הסוער עם ישראל | סבך האינטרסים הסיני והצעה לפתחה של הממשלה (מגזין כיכר)
בייג'ינג בירת סין, בכוננות ספיגה לאור תחזיות קודרות על כמות עצומה של גשמים שצפויים לרדת היום בחלקים מהעיר | 200 מ"מ של גשמים - כך לפי התחזית, צפויים לרדת במשך שש שעות דרמטיות, כמות השווה לשליש מהממוצע השנתי בעיר | האזהרה מגיעה שבוע אחרי גשמים קטלניים שהובילו למותם של 44 בני אדם (חדשות, בעולם)
סין שוב מנסה להתערב במזרח התיכון, והיום הודיע שר החוץ של מדינת הענק, כי 14 פלגים פלסטיניים קיימו בימים האחרונים פסגה משותפת בבירת המדינה, והצליחו להגיע להבנות בנוגע לממשלה משותפת בעזה אחרי המלחמה | לא מדובר בפעם הראשונה, בה בכירי פתח וחמאס חותמים על הסכם פיוס (חדשות בעולם)
מפולות בוץ ושיטפונות בבירה הסינית הביאו למותם של 11 בני אדם ומספר כפול של נעדרים, יותר ממאה אלף איש פונו מהעיר | תיעודים שעלו ברשתות מראים חורבן והרס רב ונהרות שעולים על גדותיהם | תיעוד מהשיטפונות העצומים בעיר (בעולם)