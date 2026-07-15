דיווח באיראן מעלה כי ארה"ב התקפלה לבקשת איראן בנוגע למצרי הורמוז, בניגוד לפוסט שפרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | באיראן מתדרכים בשעה האחרונה כי ארה"ב חתמה על סעיף דרמטי הנוגע למעבר ספינות במצרים | הדיווח המלא (חדשות)
חבר הפרלמנט נאיראני נבכיר מאיים בגלוי בנקמה ישירה בעקבות התקיפה הישראלית בדאחייה שבביירות | רזאי, המכהן כדובר ועדת החוץ והביטחון בטהראן, קורא "לאלף" את ישראל ומבטיח כי השמיים מעל המדינה ייראו אחרת כבר הלילה | "נשיב תגובה נחרצת וכואבת", הוא איים | ההודעה המלאה (אקטואליה)
רק לפני שבוע, איימה איראן על ישראל כי תקיפה בביירות תוביל לתקיפה איראנית בצפון המדינה | מאז, הספיק טראמפ להכריז על "הפסקת אש", שהוכחשה תוך יממה על ידי מנהיג חיזבאללה נעים קאסם | כעת נותר להמתין ולראות אם איראן תגיב על התקיפה (מדיני)
הדרג המדיני הורה לצה"ל שלא לתקוף בביירות באופן אקראי, למרות העלייה בתקיפות הרחפנים ובכלל בגזרה הצפונית והעלייה בקצב האש מצד חיזבאללה | ההנחיה ניתנה כדי שישראל לא תיתפס כמי שמכשילה באופן מכוון את המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן (מדיני)
אחרי חודש של שקט, צה"ל תקף הערב תקיפה עוצמתית ברובע הדאחייה בביירות, מעוז חיזבאללה | נתניהו וכ"ץ חשפו בהודעה משותפת כעבור דקות את היעד - מפקד כוח רדואן הבכיר של ארגון הטרור | בישראל מעריכים כי חוסל, וכי לצידו שהה גם סגנו ועוד מחבלים. בינתיים ממתינים לאישור סופי (אקטואליה, ביטחון)
ישראל ניסתה לחסל הלילה את שר המודיעין האיראני, איסמעיל חטיב - והערכה היא כי החיסול הצליח | שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את חיסולו | בנוסף, מסתמן כי ישראל הצליחה לחסל הלילה את מפקד "האימאם חוסיין" בביירות, שנכנס לתפקידו לפני מספר ימים (חדשות)