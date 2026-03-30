שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבית החולים בילינסון את לוחמי צה"ל שנפצעו בדרום לבנון ושמע מהם כמה חשוב לא לעצור על המלחמה | השר כ"ץ: "לא נעצור - אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש" (חדשות)
אימו של שורד השבי אבינתן אור, דיצה, אמרה הערב בהצהרה בבית החולים בילינסון כי בנה "חזר מהשבי הארוך רזה וחיוור אבל חזק ומחושל ברוחו יותר מתמיד. הוא חד, ממוקד, עוצמתי, ציני ומצחיק כמו תמיד, וגם קורן רוך ואהבה. הוא אוכל המון, מתאמן ומתחוזק ובעזרת השם ישוב לאיתנו" (בארץ)
בבית החולים בילינסון עדיין מאושפזות מספר נשים שחלו בשפעת קשה ונזקקו לסיוע נשימתי | בבית החולים רמב"ם מאושפזים ילדים המחוברים למכונת אקמו | הרופאים ממחישים את חשיבות קבלת החיסון נגד השפעת, שהשנה תקפה יותר מהרגיל (בריאות)
התצפיתנית השבה, אגם ברגר והוריה, התפרסמו מאוד בקידוש שם שמים שחוללו למען השבת ולזכותה | היום (שישי) מסרו הוריה של אגם, הצהרה קצרה בבית החולים בילינסון בו שוהה ביתם, בסיום ההצהרה הרב מאיר בלוך תקע בשופר ולאחר מכן שרו ההורים והנוכחים "שלום עליכם מלאכי השרת", בתפילה שישמרו המלאכים על אחינו שעדיין נמקים בשבי החמאס (אנשים)
לצד שרשרת הפגישות שקיים ביממה האחרונה בישראל עם בכירי הקואליציה, היום (חמישי) הגיע שליחו של הנשיא טראמפ לכיכר החטופים כדי להיפגש עם משפחות חטופים | וויטקוף גם ביקר את התצפיתניות בבית החולים בילינסון מהם שמע בקשה לסייע בהשבת כל החטופים (מדיני)
החטופים גדי, אגם וארבל, צפויים לחזור הבוקר לישראל משבי החמאס, יחד איתם ישוחררו גם חמישה חטופים תאילנדים | ארבעה בתי חולים יקלטו את השבים ועוד שניים נוספים יישארו במוכנות גבוהה | תהליך השחרור צפוי להתבצע ממספר מקומות בתוך רצועת עזה (בארץ)
במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים בילינסון בפתח תקווה, מאושפזות 4 נשים במצב קשה בשל סיבוכי שפעת | ארבע הנשים בגילאי 22 עד 50 מורדמות ומונשמות | בשפעת הנוכחית חלו אנשים צעירים יותר מהעבר ובמערכת הבריאות קוראים לציבור להתייחס ברצינות לתסמינים של קשיי נשימה (חדשות, בריאות)
בתום מבצע ארוך ומורכב במהלכו הופעל נוהל "סיר לחץ" לעבר בית בטול כרם, כוחות הביטחון והימ"מ הצליחו לחסל את רוצחי אלחנן קליין הי"ד | בבית החולים בילינסון נאבקים על חייו של לוחם ימ"מ שנפגע | בן גביר: "משבח את לוחמי הימ"מ שסגרו מעגל (צבא)