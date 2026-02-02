המקפיא הוא הרבה יותר מבית קברות לפיצות קפואות וקוביות קרח. עבור הבשלן הביתי החכם, מדובר במכונת זמן שתשמור על טריות, תחסוך מאות שקלים בשנה ותקצר את זמן ההכנה של ארוחת הערב בחצי. אבל רגע לפני שאתם דוחפים הכל למגירה - לא כל חומר גלם שורד את ה"קיפאון העמוק" | יצאנו לבדוק מהם המאכלים שמומלץ להחזיק בפריזר, ומהו המיתוס שעלול להסתיים במפח נפש קולינרי (אוכל, מאמע)
מטוס אימון קל (Microlight) של חיל האוויר ההודי (IAF) ביצע בסוף השבוע נחיתת חירום היישר לתוך ביצה במהלך טיסת אימון שגרתית באזור פראיאגרג' שבמדינת אוטר פרדש | במהלך החירום הוחלט להשתמש במצנח חירום בליסטי (Ballistic Recovery Parachute – BRS) | מפקדת חיל האוויר ההודי הורתה על הקמת ועדת חקירה לבדיקת נסיבות התקלה והאירוע (תעופה)
פריט נדיר וייחודי שנוצר ב-1913 על ידי אחת המעצבות הבודדות בהיסטוריה של פברז'ה, הוצג כמתנה אישית מהצאר ניקולאי השני לאמו וצפוי להפוך ליצירה היקרה ביותר של פברז'ה שנמכרה אי פעם | הביצה, המשובצת ביותר מ-3,200 יהלומים ונחשבת לפסגת המלאכה וההמצאה האמנותית, תוצע למכירה פומבית בכריסטי'ס בלונדון בדצמבר עם הערכה שעשויה לחצות את רף 100 מיליון השקלים (בעולם)
תרנגולות בתצורות מיוחדות ומרהיבות וביצים בצבעים שלא חלמתם שיש | החרדי מקרית ספר שמגדל תרנגולות על גג הבניין והמיליונר מת"א שמגדל תרנגולות שעולות אלפי שקלים | מה ההבדלים בין הזנים, עם מה כדאי להתחיל ואיך מבדילים בין תרנגול לתרנגולת? | האם תרנגולות עושות רעש וכמה ביצים הם מטילות
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת ביצה ל'-ל"ו | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת ביצה כ"ג-כ"ט | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת ביצה ט"ז-כ"ב | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת ביצה ט'-ט"ו | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת ביצה ב'-ח' | צפו בשיעור (יהדות)