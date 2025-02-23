היום בתוכנית: הרב מאוהל התפילה בראיון מעצים על החטופים | תיעודים שהותרו לפרסום מלבנון | מה הסיכוי שהאסטרואיד YR4 יפגע בכדור הארץ ואיזו מדינה תושמד | האם עיר התורה הופכת לעיר הפשע ומי לא הסכים להתראיין בנושא? | וגם, האם חייבים לסמן מחירים? (חדשות היום)
הפרק "אלוקי" שהלחין החזן ר´ יוסף רוזנבלט ז"ל, בביצוע מרהיב עם סימפונט רעננה בניציחו של המנצח הנודע אלי יפה. המבצע: שמואל ברזילי, יליד ירושלים, נכד לחזן המפורסם רבי יעקב אייזנבך (פעסטער) ז"ל, גדל וינק אוירה חסידית בחסידות מודזיץ, ובוגר המכון לחזנות ומוסיקה יהודית שע"י עירית תל אביב מיסודו של החזן נפתלי הרשטיק
רגע לפני שהוא חוזר לישיבה, הגיע מידד טסה להופעה חיה בת שעתיים באולפני "קול חי" בבני ברק. את המשדר הגישו השדרנים יהודה שוקרון ואלעד כהן. מתוך מאות הבקשות לשירים שהגיעו מהמאזינים, השיר המבוקש ביותר היה השיר שפרסם את מידד: "על נהרות בבל".