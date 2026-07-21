סדרת תקריות מטרידות באזור מונסי: אלמונים שנסעו ברכב חולף השליכו ביצים לעבר הולכי רגל שצעדו ברחובות השכונות החרדיות. כוחות מנתחים תיעודים ממצלמות אבטחה וגובים עדויות במטרה להתחקות אחר הרכב והחשודים (חרדים בעולם)
זה נראה כמו אחד הדברים הכי בסיסיים במטבח: קונים קרטון ביצים, מניחים במקרר, וזהו. אבל בפועל, שתי פעולות קטנות מאוד שאנשים עושים כמעט אוטומטית עלולות להשפיע על הטריות, המרקם ואפילו על הסיכון לקלקול מוקדם | לא מדובר בהרגל “מסוכן” במובן הדרמטי, אלא בטעות יומיומית שקטה, כזו שמצטברת לאורך זמן (בריאות, אוכל)
חברת הסטארט-אפ חושפה "שף" אוטומטי המבטיח לבטל לחלוטין את הצורך בהכנה ידנית של ארוחת הבוקר | הפיתוח החדש מציע פתרון טכנולוגי לניהול זמן במטבח, המאפשר הכנת ביצים במגוון סגנונות ללא מגע יד אדם (חדשות בעולם)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
תרנגולות בתצורות מיוחדות ומרהיבות וביצים בצבעים שלא חלמתם שיש | החרדי מקרית ספר שמגדל תרנגולות על גג הבניין והמיליונר מת"א שמגדל תרנגולות שעולות אלפי שקלים | מה ההבדלים בין הזנים, עם מה כדאי להתחיל ואיך מבדילים בין תרנגול לתרנגולת? | האם תרנגולות עושות רעש וכמה ביצים הם מטילות
חג
הפסח מביא עושר חומרות סיבב איסור חמץ,
ולא רק במאכלים מן הצומח,
אלא גם במוצרים שמקורם
בבעלי חיים | שאלות הלכתיות מתעוררות
סביב חלב,
בשר וביצים של בע"ח
שניזונו מחמץ,
והפוסקים נחלקו איך
להתייחס לדבר | במה דברים אמורים? (יהדות
ואקטואליה)
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית, את הצעת חוק המועצה לענף הלול המציעה לקבוע כי יבוטלו המכסות בענף לייצור ביצים | התיקון יאפשר לחקלאים יציבות כלכלית וביטחון להתמודד בהצלחה, עם האתגרים שנוצרו בעקבות המלחמה (בארץ)
'מזון העל' שנמצא כמעט בכל בית ישראלי - הוא ביצים, מה הקשר בין אכילת ביצים לבריאות המוח וזיכרון טוב? | מה בין צריכת ביצים לראייה? | המחקר מגלה: ביצים מחזקות את השרירים וטובה לצפיפות העצם | כמה מותר לאכול ביום ובאיזו דרך עדיף להכין אותן? הכל על הביצים (בריאות)
ביצה עגולה כמו מחזור החיים - דע מאין באת ולאן אתה הולך | על אכילת ביצים בסעודת הבראה | מה נהג
רבי יהודה לאכול בסעודה מפסקת? | התבשיל היחיד שנהגו לאכול לפני הצום | ומדוע ליל הסדר חל באותו יום של תשעה באב |
מנהג בטעם (יהדות)
הדילמות של דגל התורה לקראת הבחירות לרבנות הראשית, מאחורי הקלעים של ההסכמים בירושלים, השטייגען בפוניבז' בלילות בין הזמנים, הבחורים שהדפו את הטילים האיראנים, ספר התורה שהוכנס ברכסים, הראשל"צ והדיין הוותיק באפיית מצות וניקוי הכותל המערבי לפסח (מעייריב)