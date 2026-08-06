לראשונה מעולם: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע בשעה האחרונה לביקור היסטורי במעונו של האדמו"ר מבעלזא בירושלים • השיחה המרגשת על ימי ה'חזון איש' והמהר"א מבעלזא, והזעקה המשותפת על מצב הדור: "אנחה כבידה מעומק לבבנו" | התמליל המלא (חסידים)
התרגשות דקדושה בקרב חסידי קרעטשניף סיגעט באנטוורפן, עם הגעת האדמו"ר לביקור הוד בעיר | את השבת יערוך האדמו"ר באולם חב"ד, לשם ינהרו המונים לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | אמש (ליל שישי) הגיע האדמו"ר לביקור קודש במעונו של האדמו"ר מפשעווארסק, שם שוחחו בדברי חסידות במשך שעה ארוכה (חסידים)
אלפי תלמידי וחסידי תולדות יהודה סטוטשין מכל רחבי הארץ נערכים לקראת מסע הקודש השנתי של האדמו"ר המשפיע הנערץ בקדושים אשר איתן מושבו בבורו פארק | במרכז המסע, טישים, שיחות חיזוק ומעמדי התעוררות מיוחדים ברחבי הארץ ובפרט בעיר הקודש ירושלים | כִּי גָדוֹל בְּקִרְבֵּךְ קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי המבקר בימים אלו בלייקווד לטובת מוסדותיו הק', הגיע אמש לביקור אצל האדמו"ר מהארנסטייפל | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח במנהגי בית טשערנוביל, ובשגב עבודתם הק' של מאורי החסידות בשנות דור להשפיע כל טוב לעדרים מתוך שפע והרחבת הדעת (חסידים)
הגה"צ גאב"ד זוועהיל הגיע אמש לביקור קודש אצל זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקראת חתונת בתו הערב בביתר • במהלך הביקור הפתיע הגרי"מ את הגאב"ד כששחזר מולו את הימים שלפני תש"ח בעיר העתיקה, והמפגשים היומיים שלו עם הסבא הגדול רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע • מה קרה בכל יום בחזור מהכותל? • סיקור ותיעוד מהביקור המרתק (חסידים)
השבוע הגיע הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת | האדמו"ר קידמו ברוב כבוד, ובשיחת קודש הרחיבו אודות הידידות שהייתה בין אביו האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל', למרן הגאון הרב עובדיה יוסף זי"ע | כמו כן שוחחו בעניינים העומדים על הפרק בעיר | בסיום הביקור בירכו זה את זה לרוב והאדמו"ר ליווהו עד לרכבו ונפרדו לשלום (חסידים)
לקראת חג השבועות: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מסר אמש שיחות חיזוק בהיכלי הישיבות 'חברון' המעטירה, ו'דרך השם' שם התייחס לאירועי השעה הבוערים סביב חוק הגיוס והתוכניות המיועדות לבחורי הישיבות • בהמשך הגיע לביקור במעונו של האדמו"ר מבעלזא, שם דנו יחדיו על חובת השעה של כלל ישראל לעמוד כאיש אחד מול הגזירות המאיימות על עולם התורה (עולם הישיבות)
דיווחים בארה"ב: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי להגיע ביום שישי הקרוב – יום טוב ראשון של שבועות – לביקור רשמי במחוז רוקלנד שבניו יורק | על הפרק: אירוע ענק בקמפוס המכללה המקומית, השוכן בליבו של הריכוז החרדי במונסי | האתגר האבטחתי: רבבות תושבים שיצעדו ברחובות ללא מכשירים סלולריים וכלי רכב (חרדים)
האדמו"ר מליסקא, מזקני האדמו"רים בבורו פארק, המתאושש בביתו מאירוע רפואי שעבר בסוף החורף, זוכה לביקורי הוד של גדולי הרבנים מארה"ב | בשבוע האחרון עלה למעונו האדמו"ר מסקוליא ולאחר שהתעניין בשלומו הרחיבו בנועם שיח על גדולת ימי ספירת העומר וההכנה הרוחנית לקראת חג מתן תורתנו | בסיום הביקור המרומם, איחלו ברכת לחיים זה לזה ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
אלעד לבשה חג: מאות חסידי ערלוי התאחדו לשבת מרוממת בראשות האדמו"ר שהגיע לביקור חיזוק בעיר • בליל שישי ערך הרבי טיש מיוחד לתומכי המוסדות • במהלך השבת עורר האדמו"ר את חסידיו להתכונן כדבעי לקראת חג השבועות • צפו בגלריה (חסידים)
ביקור רב רושם ערך הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, בקרב החסידים במונטריאול שבקנדה | במהלך הביקור רומם הרה"צ את רוחם של החסידים ועודדם להמשיך בעוז בדרכי אבות, כמו כן פיאר הרה"צ מעמדי הוד בקרב בני הקהילה |בתיעודים נצפה העובדה כי למרות שכבר אוחזים בתחילת חודשי הקיץ, הרה"צ נראה כשהוא לבוש ב'פעלץ' (מעיל פרווה מסורתי) כדי להתגונן מהקור המקומי | צפו בגלריה (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך אמש האדמו"ר מטשערנוביל במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |החסידים מציינים כי הביקור האחרון בין שני האדמו"רים נערך לפני כ-28 שנים | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח כשהם מעלים זיכרונות הוד משנות קדם | בסיום הביקור נפרדו האדמו"רים לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה המבקר בימים אלו בארה"ב, הגיע אמש לביקור הוד במעון האדמו"ר מסקווירא |האורח הידוע בדבקותו בתורת ברסלב, התקבל ביתרת הכבוד, ובשיחה שנמשכה שעה ארוכה, דנו האדמו"רים בהנהגת הדור, כאשר האורח מבקש את ברכת בעל האכסניה להנהגת העדה | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)
קהילת חסידי ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה נפרדת משבוע של התעלות ורוממות, עם סיום ביקורו המיוחד של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד • שיאו של הביקור - ה'באטע' המרכזי בליל שבת קודש בהשתתפות מאות חסידים, שנמשך עד השעות הקטנות • סיקור ותיעוד (חסידים)