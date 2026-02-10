אלפים נוהרים בימים אלו למעון הקודש של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך להתברך בברכת השנים • בעת ביקורו של גאב"ד מאקאווא פצח הגר"מ בשירה מרגשת, וכן, רשימת האדמו"רים ומנהיגי העדות שהגיעו עד עתה לחלות פני הפוסק • גלריה מרוממת (חרדים)
אדמו"רים ורבנים נוהרים בימים אלו לבקר את הגה"צ המשפיע החסידי הנודע רבי אהרן טוסיג, המחלים במעונו לאחר אירוע מוחי שעבר בתקופה האחרונה | העולם היהודי כולו עקבו בדאגה אחר מצבו של המשפיע, כעת, עם החלמתו הפך מעונו בבני ברק למוקד עלייה לרגל עבור גדולי ישראל | אלפי תלמידיו ושומעי לקחו ממשיכים להעתיר להמשך רפואתו השלמה והמהירה של הגה"צ רבי אהרן בן שרה הינדא | צפו בתיעודים (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו, החתן הרב יוחנן טווערסקי, עם הכלה בת אחיו הרה"צ פנחס טווערסקי, ביקר האדמו"ר מסקווירא מב"פ במעונם של 26 מגדולי אדמו"רי ארה"ב, להזמינם אחר כבוד להשתתף ולפאר את שמחתו הגדולה | בכל ביקור, קידמו האדמו"רים את האדמו"ר בכבוד גדול, והרחיבו בשיחה אודות ימי השמחה בחצרות צדיקים משנות דור | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו, הגיע השבוע האדמו"ר מנדבורנה אלעד לביקור בבתי אדמורי"ם ורבנים כדי להזמינם לשמחתו, ולקבל את ברכתם שהכל יתנהל כשורה | אל האדמו"ר התלווה בנו החתן אליהו אריה רוזנבוים, וגדולי ישראל האצילו ברכתם עליו שיזכה לבנות בית נאמן בישראל (חסידים)