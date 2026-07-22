מפרשיית הסרטון שעוררה סערה ב"עזר מציון", דרך הימים כנוער נושר שירות במדי צה"ל בלב מודיעין עילית, ועד לווידוי האישי המטלטל על הדיכאונות והכדורים שהצילו את חייו | משה מנס בשיחה חשופה, כואבת ואירונית עם היוצר החרדי הכי מושחז ברשת | וגם, חסידות גור בת"א והאמת על תעסוקת חרדים (דבר ראשון)
בתוכנית היום בקונספט תשעת הימים דנו משה מנס וישראל מאיר על שלל נושאים אקטואלים | האם בחורי ישיבות וכדורגל זה דבר שהולך ביחד? | על פורום העיתונאים החרדי החדש והמשמעות | המבקר הרותח של כיכר השבת מחפש רק פרסום עצמי | וגם איש הטכנולוגיה אלחנן טווג מגלה: לבינה המלאכותית לא באמת אכפת מכם (דבר ראשון)
הוא נראה כמו אח, מדבר בשפה תורנית למדנית, ושילם את המחיר הכבד מכל כשהקריב את בנו למען כלל ישראל. דווקא בגלל זה, יש מי שרואה בו איום אמיתי | בראיון נוקב, הרב תמיר גרנות חושף את הפגישות החשאיות עם גדולי ישראל, מסביר למה העולם החרדי סובל מ"חרדה מובהקת", ולא מהסס לשים מראה מול שתי החברות – החרדית והדתית-לאומית
המבקר מתניהו אנגלמן התייחס בוועידת מוני אקספו על דוחות 7.10 שמוקפאים בהתאם להחלטת בג"ץ ואמר: "מי מפחד מהאמת ומקבלת אחריות? חלק מהעותרים ישבו איתי והציעו לי להשמיט את פרק האחריות, ולפרסם את הדוחות" (חדשות)
האפיפיור לאו אמר כי העולם "נהרס בידי קומץ רודנים", זאת לאחר מתקפות חוזרות מצד טראמפ שמחה על התערבותו במלחמה באיראן | הוא גם הדגיש כי תפילות של מנהיגים "שידיהם מלאות דם" נדחות, במה שנתפס כרמז לשר המלחמה פיט הגסת' (בעולם)
ממשלת פורטוגל הפכה מוקד לביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שנחשף כי היא משלמת סכום של 20 אלף אירו עבור מנוי לערוצים המשדרים משחקי כדורגל | בעקבות הביקורת הורה ראש הממשלה למזכירות הכללית של הממשלה לצמצם את העלויות (בעולם)
הרבה פעמים אנחנו סוחבים טראומות מהילדות שמשפיעות באופן ישיר על הזוגיות שלנו | בסיפור השבוע מביא המטפל מרדכי רוט, דוגמה ממטופל שהגיע אליו ורצה להתגרש, אך לאחר שהובן מאיפה מתחילות הבעיות שלו, הרוב הסתדר (מגזין כיכר)
חבר מועצת עיריית בני ברק, יעקב וידר, במונולוג חריף נגד יועז הנדל: "אם אדם שאינו יהודי היה אומר את זה – היו קוראים לו אנטישמי" • על הביקורת העצמית: "השלטון המקומי בבני ברק נוראי, אבל האוכלוסייה מצטיינת בחסד" • וגם: למה הוא קורא להנדל "פשיסט"? • צפו בראיון המלא
האב השכול חגי לובר פרסם פוסט נוקב ברקע הביקורת הציבורית על ההורים בעקבות מותן של הפעוטות במעון בירושלים, ובו הוא מבקר קודם כול את עצמו | "גם אני צקצקתי בלשון על ‘ההורים הלא אחראיים’… וגם אני מיהרתי לחרוץ משפט ולנקוט עמדה” | לדבריו, מקרה אחד הביא לתפנית בנקודת המבט שלו על האירוע (בארץ)
חברת אופנת גברים סינית חטפה ביקורת קשה לאחר שתגית כביסה שנלוותה לאחד ממוצריה כללה את המשפט: “נא למסור את זה לאישתך, היא יודעת הכול” |דוברת החברה הסבירה כי כי החברה לא הצליחה להביע את כוונתה כראוי (בעולם)