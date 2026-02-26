כלי ברונזה שנמצא בקבר עתיק בצפון-מערב סין הכיל כמעט ארבעה ליטרים של נוזל שהשתמר במשך יותר מאלפיים שנה | בדיקות מעבדה חשפו שרידי דגנים, שמרים ואלפי תרכובות אורגניות, והחוקרים מעריכים כי מדובר במשקה מותסס הדומה לבירה קדומה (בעולם)
חג הפורים כבר פה, ועם ישראל מצטייד ונערך לסעודת החג עם משקאות רבים וטובים, כדי להרבות בשמחה עד דלא ידע | אך באופן מוזר, אנשים אוהבים להתהדר ביין טוב או בוויסקי משובח שקנו לחג - אך יכולים לשתות את היין היוקרתי בכוס פלסטיק | כדי לטייב ולשבח את השתייה מהמשקה שבחרתם, ערכנו עבורכם את המדריך המלא להתאמת הכוס הנכונה לשתיית המשקה שלכם (מגזין פורים)
אומרים שלוויכוחים יש התחלה – אבל אין להם סוף, אז אומרים | ספר השיאים של גינס, כבר יותר מ-70 שנה, משמש כפוסק האחרון באינספור ויכוחים | מסע ציד בשמים הפתוחים של סלוב-היל שבאירלנד הוליד את הספר שיעשה סדר בפאבים של בריטניה | ואלו שיאים לא נכנסים לספר? וגם רשימה חלקית של שיאי כחול-לבן | שיא השיאים (מגזין כיכר)
והיום בתוכנית: הצצה נדירה אל עולם הישיבות של הציבור הדתי לאומי | אמני הראפ עם טקסטים קצביים באולפן | למה המשטרה החזירה פסל הפוך? | המסר החשוב של השחקן והליצן הרפואי | הדיווח הערבי שגרם לנו לרקוד | מה רוצים בחסידות גור ומי צודק במאבק הפוליטי על הגיוס? | וגם, מסר מאביו של החייל החטוף - היחיד שלא התקבל ממנו אות חיים | צפו (דבר ראשון)
מספר ימים לאחר כניסתם לתוקף של המכסים החדשים שהטיל נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על יבוא מקנדה, ששיעורם עומד על 25%, מבשלת בירות קנדית מצאה את הפתרון להתמודד עם המכסים | מבשלת בירות קנדית הוציאה מארז ענק של 1,461 פחיות, הנקראת "החבילה הנשיאותית" | על פי הודעת המבשלה, החבילה "מספיקה בדיוק כדי לעבור את כהונת הנשיאות המלאה" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (בעולם)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית במפעל לייצור וודקה באוזבקיסטן וחזר עם תיעוד משכר של כל השלבים - מניקוי הבקבוקים - בוודקה, ועד למילוי והאריזה • ויש גם הצצה למפעל הבירה המקומי • צפו בתיעוד (מעניין)