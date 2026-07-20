בימים הנעלים והמסוגלות של 'תשעת הימים', אדמו"רי ורבני גזע הקודש לבית נדבורנה, קרעטשניף והסתעפויות החסידות, פוקדים בימים אלו את ציון זקנם הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א בעיירה בישטנא שבמזרח אירופה • הכתובת לישועות, ההבטחה הנוראה של הרבי והמסע הקדוש בין קברי הצדיקים באוקראינה • צפו בגלריה מקיפה (חסידים)
כפי המסורת רבות בשנים, המריא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, למסע הקודש לאירופה, שם פקד את ציון זקינו הרה"ק רבי מרדכל'ה מנדבורנה זי"ע בעיירת בישטנא שבאוקראינה | האדמו"ר המשיך את מסע הקודש יחד עם חסידיו בשאר קברי הצדיקים הטמונים במסמיכות מקום | מ.א. נויימן הצטרף, וחזר עם גלריה מרהיבה (חסידים)
על אף המכשולים, הן במלחמה בארץ והן המלחמה באוקראינה, האדמו"ר מביטשקוב הצליח גם השנה לפקוד את ציון זקינו הרה"ק ר' מרדכי מנדבורנה בתשעת הימים כפי המקובל בחצרות נדבורנה | צפו בתיעוד מההבדלה בעיירת בישטנא, וממסע האדמו"ר על קברות הצדיקים בקרעסטיר ועוד (חסידים)
האדמו"ר ממעז'בוז שוהה בימים אלו באוקראינה, במסגרת מסע תפילות והתעוררות על קברי אבות בתשעת הימים, כשבשיאו של המסע התקיימה תפילת רבים בעיירת בישטנא אצל הרה"ק ר' מרדכי מנדבורנה אשר האדמו"ר נמנה על צאצאיו | בציון הרה"ק מצאנז השתטח האדמו"ר בפועל על כל הציון ופרץ בבכי נסער תוך שהוא מעתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
על אף הקשיים, האדמו"ר מנדבורנה פקד את ציון זקינו הרה"ק ר' מרדכי מנדבורנה בעיירת בישטנא שבאוקראינה | בחייו הבטיח רבי מרדכל'ה שאת הקוויטלא'ך "הקשים" יביאו אליו בתשעת הימים והוא יפעל ישועות גם אחרי פטירתו | צפו בתיעוד מהתפילה בציון, ומתפילת שחרית בהכנסת אורחים דשם (חסידים)