בעוד תושבי העיר החרדית ביתר עילית נמים שנת ישרים, החיילים פשטו על הכפר בדרכם לסיכול טרור | כתב 'כיכר השבת' שהתלווה לפעילות הלילית של הכוחות בכפר חוסאן מגיש סיקור ותיעוד בלעדי מתוך הפעילות | הפעילות שאף אחד לא יודע להעריך, הנתונים המלאים, איך נכנסים לבית ומה עושים עם כל החשודים שנעצרו? | מסע לילי (צבא וביטחון)
במעמד רב רושם בהשתתפות רבני העיר ביתר קבע האדמו"ר מזוויעהיל, והגה"צ גאב"ד זוויעהיל מזוזות בפתח 'קומפוס' הישיבה קטנה של החסידות בביתר | הישיבה קטנה שהיתה עד השנה בירושלים, קבעה משכנה בביתר | במעמד השתתפו רבני העיר ביתר, וכן כאמור הגה"צ גאב"ד זוויעהיל המשמש כראש הישיבה | צפו בתיעוד (חסידים)
בשיחה שנאמרה לבחורי הישיבות החסידיות בביתר עילית התייחס ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר למצב, ואמר כי "יש לשאת בעול עם חבירו, בזמן כזה שבו הורים לא ישנים בלילה ותושבים נעקרו מבתיהם, אפשר להחליף אוירה אבל אין זה ראוי 'למצוץ את בין הזמנים'. אפשר לוותר" | צפו בדבריו של ראש הישיבה (חרדים)
עם סיום שנת הלימודים בהצלחה, הגיעו ילדי החמד מתלמוד תורה 'נפש החיים' בביתר לעמוד בכור המבחן על לימודם ממהלך כל השנה אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רב שכונת 'נאות יוסף' ורב קהילת 'נחלת יעקב' בבני ברק | אחר המבחן שעברו התלמידים בהצלחה, פתח הגרמ"ש בשיחת חיזוק לקראת המשך הימים, ובירכם שיוסיפו לעלות בתורה הק' עוד מעלות רמות בדרך המסורה לנו מדור דור (חרדים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מויז'ניץ היום (שלישי) בקרב בני קהילתו בביתר | תחילה הופיע האדמו"ר לביקור בתלמוד התורה המתנוסס לתפארה בעיר, שם התקיים מעמד 'קבלת פנים' רבתי לכבוד הרבי, בהמשך פנה האדמו"ר לתפילה ולמסיבת לחיים בהיכל בית מדרשו 'בית שלום' בעיר | בביקור נכח רבה של העיר ביתר הגאון רבי חיים וייס (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת נשואי בן הגה"צ אב"ד שפיקוב אנטווערפן, בנו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, עב"ג בת האדמו"ר מדינוב ביתר | במהלך השמחה השתתפו אדמורי"ם ורבנים וקהל רב, עד לסיומה בשעות לפנות הבוקר (חסידים)
גאב"ד העיר החרדית ביתר עילית, הגאון רבי חיים ווייס, והגאון רבי אברהם צבי שטיגליץ דומ"ץ קהילת צאנז בעיר, ערכו שיחות הכנה לקראת חג מתן תורתנו בהיכל כולל 'קניני תורה' בראשות ראש הכולל הגרצ"א פריזנד | הנואמים הרבנים דירבנו את אברכי הכולל להמשיך לשקוד על התורה ועל העבודה במסירות (חרדים)
גם בביתר עילית מבצרים את החומות ודואגים לביטחון תושבי העיר | כך הוקם ארגון השומרים הבנוי מקהילות אנ"ש בעיר באמצעותו פועלים מתנדבים חרדים כדי להגן על התושבים תוך שיתוף פעולה עם כל גורמי הביטחון (מגזין כיכר)
בפרק הראשון בסדרת 'על הגדר', בודק ארי טננבוים את המצב הביטחוני של העיר ביתר עילית | 'משל הבצל' לפעולות שהתושבים בכלל לא מודעים אליהם, סיר הלחץ על הכפרים הערביים וההפתעה לטובה מהתושבים | וגם: הפעולות שראש העיר מקדם למען ביטחון התושבים | הפקדתי שומרים (מגזין כיכר)
האדמו"ר מביאלה ב"ב שהגיע ביום חמישי האחרון לביקור מיוחד במוסדותיו בביתר עילית, התפלל את תפילת שחרית יחד עם בחורי ישיבת 'עיון התורה' של חסידי ביאלה ב"ב, שם הוא גם הניח תפילין לבן אחד מחסידיו שהגיע לעול מצוות | צפו (חסידים)