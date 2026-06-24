המונים פקדו בשבוע האחרון את ציון קודשו של בעל ה'חפץ חיים' זי"ע בעיירה ראדין שבבלארוס ביומא דהילולא | החסידים ששהו במקום בשבת קודש נתקלו באתגר של היעדר מקווה טהרה • העסקנים לא התבלבלו, השיגו פח ענק, מילאו אותו ב-40 סאה מים זכים – ואיפשרו לעשרות חסידים לטבול • המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי נצפה בין ההמונים • צפו בתיעוד מרהיב (חרדים)
בפסגה דרמטית בפיונגיאנג, נשיא בלארוס ומנהיג צפון קוריאה חתמו על ברית ידידות חדשה שמשנה את פני האזור | מעבר להסכמים המדיניים, רגע הענקת המתנות ובמרכזו רובה סער קטלני הם שגנבו את ההצגה וחשפו את עומק הקשר הצבאי בין השניים (חדשות בעולם)
"שחקן ההוריקן" נשיא באלרוס לוקשנקו ממשיך להפגין שליטה אבסולוטית בזירת ההוקי קרח, בעיקר בזכות ההחלטה הספונטנית של יריביו לשמור על טווח ביטחון של מטר מהחולצה המלכותית מספר 01 אחרי התקרית המביכה (חדשות בעולם)
הודו שוברת את הכלים: בעיצומו של מרוץ חימוש חוצה יבשות, ניו דלהי מצטיידת בעשרות כטב"מים סילוניים מסוג Berkut-BM. עם מהירות מסחררת שמותירה את מערכות המכ"ם הפקיסטניות חסרות אונים ויכולת השמדה כירורגית, הנשק הבלארוסי החדש מאיים להפוך את המלחמה הבאה בנתיבי הגבול לחד-צדדית לחלוטין (בעולם)
אחרי ארבע שנים שלא טסו לפה בגלל חשש מסנקציות, חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בלאביה איירליינס, נחתה לפני זמן קצר בנתב"ג והתקבלה בטקס ההסלנה המסורתי| החל מהיום, הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי | משך הטיסה כשש שעות, זאת בשל האיסור לטוס מעל שמי אוקראינה, המחייב נתיב ארוך יותר (תעופה)
החשש מחדירת כטמ"מים רוסיים מנמיכי טוס וחימוש משוטט מוביל את ורשה לפרויקט ביצורים והגנה אקטיבית היקפי. המערך, שישלב מכ"מים, לוחמה אלקטרונית ומקלעים כבדים, יהיה מבצעי בתוך חצי שנה. פולין הופכת את גבולה המזרחי לחזית החדשה של נאט"ו (בעולם)
המלחמה באירופה עולה שלב: בלארוס הופכת משותפה שקטה לשדה קרב פעיל • נחילי כטמ"מים איראניים וטילים בליסטיים מוצבים סמוך לגבול – במטרה לשתק את קו הרכבת היחיד לאירופה • זלנסקי בכינוס חירום: "מנסים לבודד אותנו" • כל הפרטים (בעולם)
הרשויות בפולין דיווחו על גילוי מנהרה תת-קרקעית שנחפרה מהצד הבלארוסי אל תוך השטח הפולני - השנייה שנמצאה השנה | הממשלה מזהירה מפני תופעה חמורה כחלק ממלחמה היברידית שמנהלות בלארוס ורוסיה נגד האיחוד האירופי, בעוד מספר ניסיונות ההסתננות לגבול הפולני מזנק לרמות שיא (בעולם)
בבלארוס נערכות היום "בחירות לנשיאות" בהן צפוי הנשיא המכהן אלכסנדר לוקאשנקו המכונה "הדיקטטור האחרון באירופה" לנצח | לוקאשנקו האנטישמי הצדיע במועל יד במהלך מסיבת עיתונאים שקיים תוך שלטענתו הוא חוזר על מעשהו של מאסק לאחר השבעתו של טראמפ, לוקאשנקו גינה את התנועה של מאסק ותקף את היהודים (בעולם)
שליש מהצבא של בלארוס, "מדינת הבת" של רוסיה, הוצב על הגבול עם אוקראינה, אמר היום הנשיא לוקשנקו, בעל בריתו של פוטין | אוקראינה מצידה הציבה יותר ממאה אלף חיילים בסמוך לגבול, מחשש שבלארוס תנסה אף היא לפלוש לאוקראינה מדרום (בעולם)
מאז יום שבת, מאשימים אוקראינה ובלארוס האחת את השנייה בהסלמה בגבול בין המדינות | בלארוס טוענת כי אוקראינה מבצעת פרובוקציות מהגבול הצפוני בעוד אוקראינה חוששת מפני חזית חדשה מגבול מדינת הבת של רוסיה (בעולם)
המרד של כח וגנר דוכא בהתערבות של בלארוס, ואחרי שורה של תנאים שלא נחשפו, מנהיג הכוח יבגני פריגוז'ין גלה לבלארוס | ציקי ברנדוין עם כל התשובות לשאלות החשובות על המרד הדרמטי | ויש גם משהו בנימה אישית (מגזין כיכר)
מהסיוע לצבא הרוסי במלחמה המדשדשת באוקראינה ועד למרד הצבאי שהקפיץ את העולם וחשף את חולשתו של נשיא רוסיה ולדימר פוטין | כך התנהל המרד הצבאי של יבגני פריגוז'ין שאיים על שלטונו של פוטין ברוסיה והסתיים לפתע בהתקפלות ומעבר לבלארוס (חדשות)