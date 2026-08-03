דרמה משפטית בבלגיה: ארגון יהודי הגיש תביעה חסרת תקדים נגד המדינה וחברת הרכבות הלאומית, על שיתוף פעולה עם הנאצים ומשלוח כ-25 אלף יהודים למחנה ההשמדה אושוויץ • התביעה דורשת פיצויים כספיים והכרה רשמית • כל הפרטים (חרדים)
גל החום ביוני האחרון היה הקיצוני ביותר שנמדד מאז החלו המדידות הרשמיות, כך הכריזו בחודש שעבר סוכנויות החיזוי הלאומיות באירופה | מספר שבועות אחרי, מספרי התמותה הבלתי נתפסים מגל החום נחשפים לציבור (חדשות)
חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך גינה הבוקר את אוזלת היד של הפרקליטות הבלגית והתובע הציבורי כלפי אירועי האנטישמיות במדינה, מה שהביא לדבריו לעלייה באנטישמיות עד הפיגוע שהתרחש הלילה | גם ראש הממשלה גינה את האירוע החמור שגרם לנזק לבית הכנסת ומבנים סמוכים (בעולם)
משבר חריף בין בריסל לוושינגטון: שגריר ארה"ב זומן לשיחת נזיפה לאחר שתקף בחריפות את העמדתם לדין של שלושה מוהלים באנטוורפן. בעוד השגריר זועק נגד "הליך אנטישמי ומגוחך", בבלגיה זועמים: "זו התערבות בוטה בהליכים משפטיים וחציית קווים אדומים" (בעולם)
שגריר ארה"ב בבלגיה פרסם היום פוסט חריף במיוחד, בו נעמד לצד שלושת המוהלים שנעצרו בחודש מאי משום שעסקו במילה ללא רישיון רפואי | השגריר בבלגיה האשים את הרשויות באנטישמיות וקרא למדינה "להכנס למאה ה-21", ו"לאפשר למוהלים לעשות מה שאומנו במשך שנים" | הפוסט המלא והחריג (בעולם)
משרד ההגנה של בלגיה ערך בסוף השבוע שעבר סיור במפעל הגדול ביותר לייצור נשק ותחמושת בבלגיה - HERSTAL FN | הסיור יועד לנספחים צבאיים שמוצבים בבריסל, בהם גם נספח צה"ל לבלגיה, אל"ם משה טטרו | נוכחותו בסיור גררה מחאה מצד עובדי המפעל, שפתחו בשביתה כללית ועצרו את העבודה במפעל ל-24 שעות (בעולם)
שר הביטחון והפנים של בלגיה נענה להזמנת ראשי הקהילות באנטווערפן והגיע לביקור בקרב בני הקהילה, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי הביטחון • הוא התקבל בקבלת פנים חגיגית בבית הכנסת "אוסטן" בראשות חבר הבד"ץ הגרי"ז פולק וראשי 'מחזיקי הדת' • השר הבטיח: "מחויב לשלומם וביטחונם של יהודי העיר" • סיקור ותיעוד (חרדים)
פרקליטות אנטוורפן קבעה כי קריאות "אינתיפאדה" בהפגנות אינן מהוות עבירה פלילית וסגרה את התיקים שנפתחו | החלטת התביעה התקבלה לאחר בחינת דוחות משטרתיים וקבעה כי אין במעשה משום הסתה לאלימות או גזענות | חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך: "מאוכזב מאוד מההחלטה" (בעולם)
לאחר שהשלים דוקטורט בפיזיקה קוונטית בזמן שחבריו לספסל הלימודים בקושי סיימו חטיבת ביניים, לורן סימונס הבלגי מסמן את היעד הבא: מיזוג בין טכנולוגיה לביולוגיה כדי לנצח את הזקנה ולהעניק לאנושות חיי נצח (בריאות)