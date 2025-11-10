מה לא אמרו לנו לפני המלחמה עם חיזבאללה - אלפי הרוגים רח"ל, שבועות של עלטה, אלפי טילים מדי יום, עשרות אלפי בניינים ייהרסו ומגדלים בתל אביב יופלו, ואפילו: שהמדינה שלנו תיעלם | לאחר חודשיים וחצי בלבד שהפכו את הקערה בגבול הצפון בחסדי שמיים, שבנו אל נבואות הזעם השחורות והתרחישים האפוקליפטיים שהוצגו לאזרחי ישראל (מגזין, בארץ)
בניגוד למדיניות הישראלית שלא להתערב בפומבי במערכת הבחירות האמריקנית, השר בן גביר מנצל את שהותו של ראש הממשלה בארה"ב, ומספר על ההעדפות האישיות שלו: "עם טראמפ יהיה ברור יותר שצריך להביס אויבים" | (פוליטי, מדיני)
לא רק הנשיא אובמה באקסטזה של ערב התפרצות שפעת מקסיקו. גם עיריית ניו-יורק שהחלה לפרסם מודעות ביידיש הקוראות ליהודי העיר להגברת ההיגיינה. ואיך מסתיימת המודעה? "כשתגמרו להיות ´שם´, צאו, רחצו היטב את הידיים ו...מה עם "אשר יצר"? מודעה כזאת עוד לא ראיתם
´בקהילה´ חושף: קבוצת עסקנים חרדים בניו-יורק החליטה שלא לתמוך במועמד היהודי מייקל בלומברג לראשות העיר אלא במועמד השחור ביל תומפסון. מה מוביל את העסקנים לבגוד בראש-העיר היהודי ולהריץ את המועמד השחור? קטעים נבחרים מהכתבה (בעולם)